Geada volta a aparecer nas cidades da Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve mais um dia abaixo de zero durante o amanhecer desta última quinta (03), em pleno novembro, quando os termômetros registraram novamente temperaturas negativas.

A mínima foi registrada em Urupema e Bom Jardim da Serra com um empate técnico de -1.6ºC em ambas as estações da Epagri já em São Joaquim a mínima foi de -1.3ºC e em razão disso, o vale do Caminhos da neve ficou recoberto por uma fina camada de gelo.

Mais uma madrugada gelada em novembro. Abaixo dos 5°C

-1,6 Urupema**

-1,6 B.Jardim*

-1,3 S.Joaquim*

-0,7 Painel*

-0,5 Vargem Bonita*

0,1 Urubici**

0,7 L.Régis*

0,7 Fraiburgo*

2,0 Curitibanos/UFSC**

2,4 Bom Retiro**

2,5 Frei Rogério**

2,7 Ponte Alta do Norte**

2,7 Lages/UDESC**

2,8 Caçador/Inmet

2,8 Rio Rufino**

3,4 Água Doce/DSoares

3,5 Otacílio Costa**

3,6 Rio das Antas**

3,9 Itaiópolis**

4,0 Major Gercino/Guto

4,0 Três Barras**

4,2 Vidal Ramos/C.Groh

4,3 Bocaiana do Sul**

4,7 Campo Belo do Sul**

4,8 Videira**

4,8 Palmeira**

4,9 Santa Cecília**

4,9 Canoinhas**

*PWS

**Epagri

2,1 Climaterra/S.Joaquim

8,4 Guatambú/Piter Scheuer

12,3 Florianópolis/Inmet

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer

Dados das GEADAS 2022

Geadas (dias) em 2022/Topo da Serra/SC

2 Janeiro

5 Fevereiro

2 março

12 abril

18 maio

20 junho

20 julho

24 agosto

14 setembro

9 outubro

2 novembro

0 dezembro

2022; 128 dias/geada.

Dias com marcas negativas em SC/2022

0 Janeiro

0 Fevereiro

1 março

6 abril

17 maio

15 junho

10 julho

19 agosto

11 setembro

1 outubro

3 novembro

0 dezembro

Total; 83 dias com marcas negativas em SC.