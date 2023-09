Nova Ponte das Goiabeiras Supera por Cerca de 2 Metros o Desafio das Chuvas Intensas e o nível do Rio Pelotas

A recém-construída Nova Ponte das Goiabeiras, uma obra de engenharia que liga as Serras Gaúchas às Serras Catarinenses pela rota Caminhos da Neve, enfrentou um teste impressionante da natureza nesta última segunda-feira (04). As fortes chuvas, que ultrapassaram a marca dos 100mm (em alguns pontos) desde a madrugada, elevaram o nível das águas do Rio Pelotas a um patamar extraordinário, com a nova ponte ficando a pouco mais de 2 metros acima das águas.

A Nova Ponte das Goiabeiras, que possui uma altura de cerca de 6 metros, mostrou sua resistência ao suportar as águas que alcançaram aproximadamente 4 metros de altura em seu entorno. Esta ponte, que representa uma importante ligação entre as duas regiões serranas, foi concluída recentemente e é considerada uma conquista para ambas as regiões.

Por outro lado, a antiga e famigerada Ponte das Goiabeiras, construída com trilhos de trem e madeira, não teve a mesma sorte. As águas do Rio Pelotas submergiram completamente essa estrutura, que já enfrentava problemas de desgaste e segurança. A nova ponte, com sua altura elevada, demonstrou sua importância em momentos como este, garantindo a conectividade entre as cidades de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina.

A Nova Ponte das Goiabeiras emerge como um símbolo notável de superação dos desafios, destacando-se como um projeto de engenharia exemplar. Aguardando apenas os trâmites burocráticos finais para a sua inauguração, que estão atualmente em andamento, com a Prefeitura de São Joaquim e o governo estadual unindo esforços para tornar o feito uma realidade. No entanto, mesmo antes da cerimônia oficial, os motoristas já estão utilizando essa nova infraestrutura, destacando sua relevância incontestável para a comunidade das Serras Gaúchas e Catarinense.

Imagens Redes Sociais