Semana quente e abafada típica de verão com temperaturas próximas ou acima dos 33/36ºC na maior parte das regiões, com pontuais acima dos 38ºC. O calor associado a alta umidade e baixa pressão atmosférica, são ingredientes para a formação de trovoadas fortes, típicas de verão entre as tardes e noites ao longo desta semana, com destaque para terça-feira em diante. Transtornos pontuais não estão descartados.

Coutinho/P.Scheuer