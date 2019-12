Presente de Natal ideal é na Ótica Porto em São Joaquim

O Natal é mais que uma comemoração, é uma nova chance que temos de nos reinventarmos e sermos pessoas melhores. Um Feliz e lindo Natal para todos.

Grande novidade na Ótica Porto, relógios Champion Smartwatch vem com inúmeras funções inteligentes para facilitar o seu dia a dia. O Champion Smartwatch ajuda até a localizar o seu celular.

Medidor de sono

Medidor de distância

Controlador de calorias

Disparador remoto de câmera

Medidor de frequência cardíaca

Localizador de celular

Contador de passos/pedômetro

Email e redes sociais

Habilite todas as funções como notificações de redes sociais e e-mails pelo APP Champion Smartwatch e deixe sua vida mais “smart” com Champion!

Champion Smartwatch oferece a melhor combinação de design moderno e tecnologia atual. Ideal para práticas esportivas ou para quem precisa monitorar informações importantes como medidor de distância, contador de passos ou frequência cardíaca, por exemplo.

Características

Processador de alto desempenho que otimiza a duração da bateria e a sua performance. É ainda equipado com Bluetooth 4.0 que deixa a conexão com seu smartphone mais direta, simples e rápida.

Sensores de aceleração e fotoelétricos que detectam com precisão diversas informações como os batimentos cardíacos, pressão arterial e até mesmo a qualidade do seu sono.

Caixa durável e sofisticada, disponível em 3 cores: Preto, Prata e Rosê.

Pulseira de silicone que garante total conforto no seu pulso.

Temos também uma grande variedade em Óculos escuros com marca de qualidade, afinal não saia por aí no sol usando qualquer tipo de marca, exija uma marca de qualidade e com garantia.

falando em óculos… Já comprou o sua armação de óculos de grau e não gostou ou até mesmo se adaptou? Aqui na Ótica Porto temos uma infinita variedades em armações desde o clássico até o moderno.

Além do relógio “Smart”, temos também relógios clássicos, digitais e muito mais…