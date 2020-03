Nesse momento, todos nós estamos dedicados a conter o avanço do Coronavírus.

Precisamos utilizar todos os meios disponíveis para resolver tudo sem sair de casa e evitar o contato social. Mas isso não quer dizer que você está sozinho. O Banco do Brasil está com você.

Importante que você, beneficiário do INSS, avalie algumas questões antes de procurar uma agência bancária: