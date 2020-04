Marte e Saturno se alinham com Júpiter – Um Espetáculo no céu da Serra Catarinense

Vale a pena fiar acordado nesta madrugada observando o céu da Serra Catarinense, para poder observar um raro e espetacular fenômeno, com Marte e Saturno se alinhando e com Júpiter muito perto. As madrugadas de terça (31) e quarta-feira (1º) terá o grau maior de alinhamento, mas o fenômeno permanece ainda visto (com um pouco mais de distância) durante essa semana.

Vistos da Terra, os planetas se mostram mais brilhantes do que a maioria das estrelas, facilitando seu reconhecimento. Outra dica para localizar Marte e Saturno mais facilmente é que eles não piscam e Marte apresenta cor vermelho-alaranjada.

O fenômeno é também uma chamada astronômica para a Grande Conjunção, que acontece em 21 de dezembro, quando Saturno e Júpiter vão estar alinhados.