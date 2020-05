Clube Astréa cancela São João e anuncia redução no valor das mensalidades para junho e julho

O Clube Astréa, de São Joaquim, emitiu nesta semana um comunicado a seus sócios e frequentadores sobre a decisão da diretoria tomada em meio a Pandemia do COVID-19 que levou o Clube a cancelar o evento de São João e a efetuar redução do valor das mensalidades.

Veja na íntegra a nota:

Prezados Associados

O Clube Astréa vem por este informar seus associados; que devido à restrição imposta pelo Governo Estadual para realização de eventos públicos com aglomerações, causado pela pandemia do novo corona vírus, covid 19, o Tradicional Baile de São João que aconteceria no mês de junho, no dia 06/06/2020 foi cancelado.

O cancelamento se dá pela incerteza quanto à liberação, para esse tipo de evento, além de evitarmos o risco de contagio devido à aglomeração durante o Baile, preservando assim a saúde dos associados e convidados.

Aproveitando que o Clube se encontra fechado para eventos, a diretoria resolveu dar continuidade às obras da primeira etapa de reforma do restaurante, bar e cozinha na sede social, derrubando algumas paredes e construindo as duas churrasqueiras tão necessárias para os eventos dos associados, parte importante do projeto de revitalização da sede social.

Levando em conta o atual cenário, as obrigações e compromissos mensais do clube, as perdas de arrecadação das locações pelo cancelamento de festas, casamentos e outros eventos que são importantes e contribuem bastante para o caixa do Astréa, a diretoria de maneira excepcional, pois não há previsão estatutária, aprovou redução de 21,42,% no valor da mensalidade do mês de junho e julho para os sócios que assim o desejarem, ficando estas no valor de R$ 55,00 para os respectivos meses com vencimento em 10/07 e 10/08. O desconto não será aplicado automaticamente em função de que esta diferença de receita será muito importante para darmos continuidade à modernização e reforma na nossa sede social.

Para os sócios que não abrem mão desse desconto, o mesmo deverá entrar em contato, ou comparecer na secretaria do clube para solicitar o mesmo.

Sabemos que o momento é delicado e exige o bom senso de todos. Gostaríamos de realizar todos os eventos previstos para este ano, mas isto está fora do nosso alcance.

O que podemos fazer é melhorar nossa estrutura, fazer as melhorias e reformas, para que quando isto passar e pudermos nos reunir em um dos nossos tradicionais bailes, possamos festejar e fazermos um grande evento de confraternização.

Obrigado pela compreensão.