Ex-Tiazinha, Suzana Alves assume os fios brancos na quarentena e recebe críticas

Suzana Alves, 41, que fez muito sucesso como a personagem Tiazinha no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, resolveu assumir os fios brancos durante a quarentena. “Estou tão feliz com essa minha naturalidade”, disse ela, em vídeo publicado no Stories do seu Instagram.

No dia 20 de maio, a atriz e empresária já tinha publicado uma foto que mostrava o cabelo grisalho e escreveu: “Efeitos de não fazer raiz do cabelo na quarentena = Liberdade e coragem. Quem por aí está deixando as madeixas brancas e mesmo assim está feliz? Me contem!

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a postura de Suzana ao assumir os brancos. “Maravilhosa. Também estou nessa há quatro meses, também quarentona e está sendo libertador. Que as pessoas voltem a enxergar que as mulheres, assim como os homens, têm direito a envelhecer e está tudo bem. Estamos bem e seguimos lindas e poderosas, com uma trajetória já trilhada, mas ainda muitos sonhos”, escreveu uma internauta.

Outra comentou: “Linda e plena, me encorajando a deixar meus cabelos brancos aparecerem.”

Aos que criticaram, Suzana Alves disse em vídeo publicado no Stories que a parte estética não é o mais importante “diante de tantos fatos tristes acontecendo no mundo e na vida da gente”. “Vamos viver um dia de cada vez! Mais amor, por favor”, afirmou.

