ALERTA! Óleo sobre na pista em ruas do Centro de São Joaquim

Os motoristas que trafegam pela ruas de São Joaquim tem que tomaram muito cuidado pois as informações dão conta que um caminhão derramou óleo entre as ruas Davidoff Lessa, Tomás Costa, Praça João Ribeiro e Leonel Machado (descida da Igreja ao hospital) na manhã desta terça-feira (09).

Com a umidade provocada pela chuva torna o trânsito ainda mais perigoso e escorregadio nestas ruas, por isso o cuidado deve ser redobrado até que o problema seja sanado.

Portanto reduza a marcha e trafegue com muito atenção por essas ruas e tente, a qualquer custo, evitar frear dentro da área problemática com óleo sobre a pista. Dirija com muita cautela.