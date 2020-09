Aberto processo eleitoral do Conselho Estadual dos Povos Indígenas

Foto: Maurício Vieira / Secom

O Governo de Santa Catarina convida todas as instituições não governamentais que desenvolvem ações voltadas às políticas dos povos indígenas a fazerem parte do Conselho Estadual. O processo eleitoral para a gestão 2020-2022 está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro. A votação acontecerá de forma remota em assembleia online cuja data ainda será definida. O edital com todas informações foi publicado na última terça-feira, 1º, no Diário Oficial do Estado.

As instituições não governamentais que queiram participar do processo seletivo devem obrigatoriamente ser de âmbito estadual, estarem legalmente instituídas há no mínimo dois anos e terem atuação que guardem relação de pertinência direta com os objetivos do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPIn/SC).

Para realizar a inscrições, as entidades interessadas deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: a) requerimento endereçado ao presidente da Comissão Eleitoral, protocolado na Secretaria Executiva do CEPIn/SC; b) ata de constituição; c) estatuto social; d) CNPJ; e) ata de posse da atual diretoria; f) eelatório de atividades anterior e de exercício; g) ofício indicando a inscrição no Fórum como candidato à vaga no CEPIn/SC.

Para maiores informações, entrar em contato pelo e-mail cepin@sst.sc.gov.br.

CEPIn – O Conselho Estadual dos Povos Indígenas CEPIn/SC foi criado pela Lei nº 16.537, de 23 de dezembro de 2014, sendo um órgão colegiado, de caráter permanente, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Sua composição conta com a participação dos povos indígenas, da sociedade civil e do Estado. O CEPIn/SC tem como finalidade promover políticas públicas que contemplem os povos indígenas do Estado, fomentar a igualdade de direitos desses povos e garantir o exercício da cidadania por meio da participação indígena em atividades políticas, econômicas, sociais e culturais.

