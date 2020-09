Tragédia: Duas jovens perdem a vida ao caírem na cachoeira do Salto Caveiras em Lages

Um triste fim de tarde deste domingo (13), de setembro,em Lages na Serra catarinense. A aeronave Águia 04 da 5ª. BAv (Batalhão de Aviação) em Lages, atendeu ocorrência na localidade do Salto do Rio Caveiras.

O Águia 04 foi acionado para resgate de 2 garotas que caíram de uma cachoeira no Salto do Rio Caveiras em Lages.

Segundo informações, uma das garotas havia escorregado e a outra na tentativa de segurá-la também escorreu e ambas caíram de aproximadamente 30 metros em local de difícil acesso.

Ao chegarem no local, uma das garotas já estava em óbito, e a outra de 19 anos com estado neurológico gravíssimo devido ao TCE (traumatismo crânio encefálico).

Foi prestado atendimento juntamente com excelente equipe do SAMU e retirada com maca de ribanceira. Logo após conduzida até o campo dos bombeiros onde foi encaminhada pela USA ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos vindo a falecer logo após.

Após isso a tripulação do Águia retornou ao local para apoiar a guarnição dos bombeiros para retirada da outra vítima que estava em local de difícil acesso.

Imagem do resgate de uma vítima da queda em Cachoeira pelo Águia 04 e Samu. Imagens Águia 4

A ocorrência terminou por volta das 21h30 quando tripulantes do Águia 04, Corpo de Bombeiros resgataram o corpo da vítima e encaminharam ao IGP para os procedimentos cabíveis.

Uma foi a óbito no local, enquanto a outra foi transportada pelo Águia 4, para a emergência do HNSP, não resistiu aos ferimentos.

Não poderia ser mais trágico o passeio na Cachoeira do Salto Caveiras, que fica em área de difícil , duas jovens perdem a vida, triste notícia.

Informações da Assessoria de Imprensa 5ª.BAv