Com 30cm tão pesada quanto a um filhote de cão: conheça a maior aranha do mundo

Homem compara a mão com o tamanho da aranha – Divulgação

É comum, aranha remeter medo ao ser humano, a fobia de aranhas chega a ter um nome específico; a aracnofobia se dá pelo receio de penetrações ou picadas de aracnídeos. Uma espécie, no entanto, poderia ser facilmente considerada a mais medonha para os aracnofóbicos.

Comumente encontrada no norte da floresta amazônica brasileira, em Guiana e no Suriname, a Theraphosa blondi é conhecida como a maior aranha do mundo em quesito de massa corporal. Apelidada como ‘aranha-golias-comedora-de-pássaros’, sua capacidade predatória impressiona por fazer jus ao apelido.

Com a possibilidade de devorar aves, é relatado historicamente que a espécie pode comer com facilidade répteis, anfíbios e até mesmo pequenos roedores. Apesar disso, a mesma prefere caminhar pelo chão, se alimentando de insetos, minhocas e rãs, visto que o trabalho é mais fácil. Um fator curioso, no entanto, é que ela pode comer um ninho inteiro no chão, comendo todos os passarinhos.

Medidas medonhas

Normalmente, a Theraphosa blondi tem a altura média de 28cm, mas pode atingir ainda mais. Pesam, no auge de seu desenvolvimento, cerca de 200 gramas — comparado a um filhote pequeno de cachorro. Sua locomoção é lenta, porém a força do animal impressiona, podendo subir em superfícies com facilidade.

Seu peso e tamanho ocasiona em uma situação extremamente específica para a espécie; ela é a única aranha do mundo que faz barulho ao caminhar, sendo percebida em encontros de pesquisadores. Piotr Naskrecki, um entomologista e fotógrafo do Museu de Zoologia Comparativa da Universidade de Harvard, chegou a relatar em seu blog como era o barulho.

Quando encontrou o animal na América do Sul, em 2014, conseguiu tomar a distância necessária devido aos barulhos de suas juntas, relatadas como “garras duras que produzem um som muito peculiar, como estalos, não muito diferente de cascos de um cavalo batendo no chão”.

Animal venenoso?

Por pertencer a família das caranguejeiras, a necessidade de expelir seu veneno é minoritário, visto que possui a capacidade de matar apenas com sua força descomunal — até por isso, sua manipulação em vida é recomendada apenas por biólogos experientes, pois a mesma possui um comportamento extremamente agressivo.

Suas quelíceras (nome dado as garras que soltam o veneno) chegam a três centímetros de comprimento e tem um efeito mortal nas presas, visto que atinge o sistema nervoso de maneira imediata, paralisando todo o corpo até a morte. Apesar do efeito nos animais, a picada em seres humanos tem um efeito bem menos grave.

Mesmo perfurando a pele, o veneno só é capaz de causar náuseas e transpiração excessiva, além de provocar intensa dor no local da picada. O animal só realiza ataques contra humanos quando se sentem ameaçados, porém, emitem um chiado — proveniente dos órgãos estriduladores que possuem em seu abdômen — que permitem o aviso do medo.

Com informações AH