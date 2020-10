Vitória: Bebê que nasceu com 620 gramas tem alta e recebe homenagem após quase cinco meses: ‘Milagre da vida’

A Luta incansável pela vida de um lindo bebê, que nasceu com 620 gramas na Santa Casa de Lins (SP) teve alta nesta semana depois de ficar quase cinco meses internado.

Para marcar a vitória do pequeno Kelvin Barbosa Lima, a equipe do hospital preparou uma homenagem para ele e a família.

Kelvin deixou a unidade na segunda-feira (28) no colo da mãe, com um mini chapéu de formatura, beca e diploma.

Convidados e funcionários do hospital se uniram, segurando bexigas coloridas, para cantar uma música e comemorar a alta do bebê (veja abaixo).

Selma Barbosa/Arquivo pessoal

“Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer”, cantou o grupo.

Luta pela vida

A diarista Selma Barbosa da Silva, de 37 anos, contou ao G1 que o carinho da equipe do hospital ficou marcado na vida dela e do filho. Durante os quase cinco meses em que Kelvin ficou internado no hospital, as enfermeiras davam força para ela seguir em frente.

Selma Barbosa/Arquivo pessoal

“Foram meses nessa batalha. Eu ia todos os dias ver ele, mas me trataram muito bem desde o começo. De vez em quando, eu chorava, aí me colocavam para cima no momento mais difícil da minha vida”, conta a mãe.

De acordo com Selma, que tem outros dois filhos, de seis e 14 anos, Kelvin nasceu com pouco menos de seis meses de gestação, porque ela teve uma infecção urinária e a bolsa se rompeu.

“Ele nasceu com a pressa dele, era muito pequenininho. O médico falou que era impossível ele sobreviver, mas eu senti que, desde o momento em que Deus colocou ele na minha vida, ele não ia tirar”, lembra.

A diarista explicou que um médico chegou a perguntar se ela já tinha ido atrás dos procedimentos de velório e comprado um caixão branco para enterrar o filho. No entanto, Kelvin foi melhorando a cada dia até estar bem o suficiente para ir para casa.

Selma Barbosa/Arquivo pessoal

“Prepararam até uma formatura, porque ele é um vencedor. O doutor falou que era o primeiro bebê da Santa Casa que nasceu com 23 semanas, então foi uma vitória, uma surpresa muito linda”, conta Selma.

No sábado (3), Kelvin completou cinco meses e está pesando 4,120 quilos, segundo a mãe. O bebê ainda precisa fazer acompanhamento médico, mas Selma comemora o vencimento dessa primeira etapa com o filho.

“É uma luta, mas o pior já passou. É uma felicidade tão grande no coração ver meu filho vivo”, diz.

Com informações G1