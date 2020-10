Confira como será o funcionamento de órgãos do Governo do Estado no feriado de 12 de outubro

Os serviços públicos terão atendimento diferenciado durante o feriado da próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. Atividades essenciais como saúde, segurança, abastecimento de água (Casan) e distribuição de energia elétrica (Celesc) serão mantidas em escala de plantão ou ato definido pela autoridade competente. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, considerada Padroeira do Brasil.

O funcionamento dos órgãos atende ao calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do Estado para o ano, divulgado pelo Decreto 432 de 23 de janeiro de 2020, que abrange órgãos e entidades da administração estadual, incluindo autarquias e fundações públicas.

Confira o horário de funcionamento dos órgãos:

Segurança Pública

As delegacias de Polícia Civil (181 ou WhatsApp 48 98844-0011), a Polícia Militar (190), o Corpo de Bombeiros Militar (193) e órgãos como o Instituto Geral de Perícias (IGP) funcionarão em esquema de plantão/escala.

Os boletins de ocorrência podem ser feitos nas delegacias de polícia ou na DP Virtual. A Polícia Militar também disponibiliza o aplicativo PMSC Cidadão, ferramenta que permite denúncias de forma anônima, ações de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dentro do Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina orienta a população que, em caso de emergência, comunique à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no número 193. O cidadão também pode acompanhar os avisos de alertas que são atualizados no site e nas redes sociais da Defesa Civil.

Saúde

Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão abertas em esquema de plantão.

Hemosc

O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosc) estará fechado, mas equipes estarão trabalhando em regime de plantão. Saiba mais sobre o funcionamento do Hemosc em www.hemosc.org.br.

Educação

A rede estadual não terá atividades.

Celesc

Os canais virtuais de atendimento da Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc, funcionarão normalmente. Caso seja registrada falta de energia, uma maneira rápida de protocolar ocorrências é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play. Outras opções são pelo 0800 048 0196, pelo site ou ainda enviando SMS para 48196 com a mensagem SEM LUZ e o número da unidade consumidora. Para assuntos comerciais, consulte o site www.celesc.com.br ou contate o Call Center pelo 0800 048 0120.

Casan

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan mantém os serviços essenciais de campo mesmo no feriado, com equipes para abastecimento e manutenção de água e de coleta e tratamento de esgoto. O atendimento presencial segue suspenso em função da pandemia. O usuário pode buscar atendimento 24 horas durante o feriado na Central de Atendimento 0800 643 0195, no aplicativo Casan SC e pelo site da Companhia, que tem a aba “Solicitação de Serviços – Atendimento a Distância e Por Agendamento” na capa.

Procon

O Procon estadual estará fechado na segunda-feira. Saiba qual a unidade do Procon mais próxima e os horários de atendimento no site.

Sine/SC

As unidades do Sistema Nacional de Empregos no Estado (Sine/SC) estarão fechadas.

Jucesc

A Jucesc possui o sistema 100% digital, funciona todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.

Ceasa

A Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC) estará fechada. Na terça-feira, 13, o mercado abrirá às 6h para entrada de compradores, com o toque do sinal às 7h para liberar o início da comercialização. Já na quarta-feira, 9, a abertura do mercado será às 7h com início das vendas de produtos às 8h.

Aresc

Segue com trabalho remoto. As fiscalizações das medidas sanitárias nos serviços de transporte não param no feriado. Protocolo funcionando pelo protocolo@aresc.sc.gov.br. Para denúncias, reclamações e dúvidas, contatar a Ouvidoria 24 horas, todos os dias, no telefone (48) 99151 0276 ou email ouvidoria@aresc.sc.gov.br

Imetro-SC

Fecha na segunda-feira, dia 12, mas segue com os canais de denúncia, reclamações e sugestões, pelo e-mail ouvidoria@imetro.sc.gov.br e pelo 0800 6435200.

Cultura

Os espaços da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) seguem fechados ao público. A fundação oferece atividades virtuais para a população, confira no link.

Comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do portal e das redes sociais do governo. Acesse aqui o contato dos assessores das demais secretarias.

Informações adicionais para imprensa: Gabriela Ferrarez Figueiredo/Assessoria de Imprensa