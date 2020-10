Governador entrega 23 novos veículos para extensão rural da Epagri

O governador Carlos Moisés entregou 23 novos veículos para a Epagri na tarde desta quarta-feira, 7. Os carros, do modelo Ford Ka, serão destinados à extensão rural em vários pontos de Santa Catarina. O investimento totalizou pouco mais de R$ 1 milhão, proveniente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com uma contrapartida estadual de R$ 20 mil.

Esta é a segunda entrega de veículos para a Epagri em pouco mais de dois meses. No fim de julho, a empresa recebeu outros 24 carros, além de três máquinas agrícolas. Somando as duas etapas, o investimento chega a R$ 3,8 milhões.

Durante o ato desta quarta-feira, o governador destacou o trabalho de excelência realizado pela Epagri no interior do estado, que será potencializado com a entrega dos novos veículos, a serem usados no atendimento direto ao homem do campo. Carlos Moisés também destacou o trabalho em parceria com o Governo Federal, que viabilizou os recursos por meio de um convênio.

“Ao todo, são 47 veículos entregues neste ano, além de outros equipamentos, como as máquinas agrícolas. Estamos alinhados nas políticas públicas para melhorar a vida do homem do campo, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos catarinenses. Sabemos da importância do agronegócio para Santa Catarina, respondendo por 30% do nosso PIB. Temos uma característica muito forte de agricultura familiar, e esses veículos servem para atender esses produtores”, destacou o governador.

A presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, explica que a empresa apresentou um projeto ao Governo Federal para a obtenção dos recursos. Os valores foram repassados por meio de um convênio e, após o processo licitatório, foi feita a compra de cada unidade por R$ 43,9 mil. Edilene destaca que a renovação da frota era uma necessidade.

“O veículo é uma ferramenta essencial para o extensionista. Por meio dos carros, levamos conhecimento para os nossos agricultores, que é o que sabemos fazer de melhor. Nós fizemos um levantamento dos veículos que hoje rodam e estão em piores condições. São essas regiões que serão atendidas prioritariamente. Essa é uma forma de fortalecimento da nossa empresa e da agricultura familiar”, aponta Steinwandter.

Empresa tem 600 extensionistas

Para o secretário adjunto de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto, a aquisição impactará positivamente na sociedade como um todo. A Epagri conta com uma equipe de mais de 600 extensionistas que atuam em todos os municípios catarinenses:

“Hoje é um dia muito importante. Os veículos trazem melhorias para o desenvolvimento rural, de maneira direta. A sociedade, de forma indireta, receberá alimentos mais seguros. Esses carros fazem um atendimento que melhora o processo produtivo, dentro das boas práticas agrícolas”

O superintendente federal de Agricultura em Santa Catarina, Túlio Tavares Santos, enviou uma saudação da ministra Tereza Cristina ao governador Carlos Moisés e destacou que a parceria entre as esferas nacional e estadual é facilitada devido ao trabalho de excelência realizado pela Epagri em termos de tecnologia, assistência técnica a extensão rural: “A Epagri é um exemplo para o Brasil”.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa

Secretaria Executiva de Comunicação