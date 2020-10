Quando trocar o fluido do câmbio automático? Veja o prazo de 18 marcas

Uma das dúvidas mais comuns: Preciso trocar o fluido do câmbio automático? Depende do plano de manutenção de cada montadora – em alguns casos ele dura toda a vida útil do câmbio automático. Em muitos casos, a substituição não é necessária ou é feita em altas quilometragens; o importante é seguir o que manda o manual do proprietário.

Confira abaixo quando trocar o fluido do câmbio automático do seu carro. Importante frisar que essas informações também estão no manual do proprietário do seu modelo e, em caso de divergência, deve prevalecer a determinação da montadora

Fiat e Jeep

AT6 Aisin (Argo, Cronos, Toro, Renegade e Compass com motores 1.8 ou 2.0): livre de manutenção

AT9 (todos diesel: Toro, Renegade e Compass): livre de manutenção

Ford

Ka: não há necessidade de troca do fluido da transmissão automática, salvo algum reparo pontual.

Ranger: verificação do nível de fluido da transmissão a cada 40.000 km. Troca ocorrerá apenas se houver uso mais severo com contaminação do óleo (off-road extremo, buracos, etc.).

Mustang: verificação do nível de fluido da transmissão a cada 10.000 km ou 12 meses. Troca de fluido e filtro da transmissão a cada 230.000 km ou 15 anos; veículos de alta performance pedem verificações mais constantes.

Edge ST: verificação do nível de fluido da transmissão a cada 10.000 km ou 12 meses. Troca de fluido da transmissão a cada 120.000 km; veículos de alta performance pedem verificações mais constantes.

EcoSport 1.5: verificação do nível de fluido a cada 50.000 km, no caso de uso mais severo do produto (buracos, enchentes, etc.). Troca a cada 240 mil km.

EcoSport 2.0: Troca a cada 240 mil km.

Honda

Conforme orientações de nossos manuais de proprietário, para as transmissões CVT, recomenda-se a substituição do fluido a cada 40.000 km ou 36 meses. No caso da transmissão automática convencional, presente no Accord do nosso line-up atual, a troca do fluido deve ocorrer a cada 80.000 km.

Hyundai

As transmissões automáticas de todos os modelos HMB (HB20, Creta e HB20 nova geração) são livres de manutenção, sem necessidade de inspeção periódica. Caso o veículo seja utilizado em condições severas, recomenda-se a substituição do fluido da transmissão automática a cada 100.000 km. As condições de uso consideradas severas estão detalhadas no manual do proprietário.

Mercedes-Benz

Mercedes GLA/B de sete marchas: 100 mil km ou cinco anos.

Mercedes Classe A/CLA de sete marchas: 125 mil km.

Mercedes C/E/GLC/GLE/S/GLS de nove marchas: 125 mil km.

Mercedes C / E/ M/GLE /SL/ SLC de sete marchas: 50 mil km ou três anos.

Mercedes Smart Fortwo de cinco marchas: sem limite.

Mitsubishi

ASX Flex 2.0 F1CJC ‐ 2WD CVT 40.000 km.

Outlander Sport 2.0 CVT 40.000 km.

Eclipse Cross 1.5 CVT 70.000 km

Outlander 2.0 F1CJC ‐ 2WD CVT 40.000 km

Outlander 3.0 W6AJA ‐ 4WD 6 A/T Se necessário durante inspeção nas revisões.

Outlander 2.2 W6AJA ‐ 4WD 6 A/T Se necessário durante inspeção nas revisões.

Pajero Sport 2.5 V8AWG ‐ 4WD 8 A/T 80.000 km.

L200 Triton Sport 2.5 V6AWH ‐ 4WD 6 A/T 80.000 km.

L200 Triton Sport MY21 2.5 V6AWH ‐ 4WD 6 A/T 100.000 km.

Pajero Full 3.2 V5A5A ‐ 4WD 5 A/T 80.000 km.

Nissan

Câmbio automático CVT: inspeções aos 100 mil km.

Em outros tipos de câmbio, substituir a cada 40 mil km ou 24 meses.

Peugeot e Citroën

Para nossos veículos, o óleo do câmbio automático é vitalício, devendo o mesmo ser substituído somente em decorrência de alguma intervenção que requeira a sua substituição.

Renault

Não há necessidade de troca do fluido da caixa de transmissão automática de automóveis da Renault.

Toyota

Hilux e SW4: substituição do fluido da transmissão automática a cada 80.000 km ou 48 meses.

RAV4: inspeção a cada 40.000 km ou 24 meses e substituição a cada 80.000 km ou 48 meses.

Camry: inspeção a cada 40.000 km ou 24 meses e substituição a cada 80.000 km ou 48 meses.

Prius: substituição a cada 80.000 km ou 48 meses.

Corolla: substituição a cada 80.000 km ou 48 meses.

Volkswagen

Câmbios automáticos com conversor de torque (Tipo AQ): fluido é life time, não requer troca ao longo da vida útil do câmbio.

Câmbios automáticos de dupla embreagem (Tipo DQ): a recomendação é a troca do óleo a cada 60.000 km.

Volvo

Há recomendação no manual de manutenção dos veículos para realizar a troca a cada 60.000 km ou 36 meses, o que ocorrer primeiro.

Fonte Autopapo