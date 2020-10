Alunos do Colégio São José prestam marcante homenagem a todos os Professores

Surpreendente, lindo e emocionante são as palavras que podem definir como foi a homenagem que a direção e os alunos do Colégio São José fizeram a seus professores neste atípico ano de 2020 em que a pandemia separou os mestres e seu pupilos do convívio na sala de aula… Mesmo assim, os alunos não esquecerem toda a dedicação, carinho e agradecimento demonstrado aos professores ao som de uma das canções mais marcantes já compostas na histórias em volta da educação e do aprendizado.

Confira a homenagem: