Frio! Serra Catarinense amanhece com -3.2ºC em plena primavera de Outubro

Vale do Caminhos da Neve abaixo de 0º e com formação de geada

A Serra Catarinense teve um amanhecer típico de inverno em plena primavera de Outubro quando os termômetros registraram marcas abaixo dos -3º provocando um forte frio e consequentemente uma forte geada que recobriu grande parte dos campos, inclusive dentro da cidade.

A menor temperatura foi registrada no Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 3km do centro de São Joaquim, pela estação G. Hugen que registrou -3.2ºC. Os animais tiveram dificuldade para pastar com a relva recoberta apor uma considerável camada de gelo.

Também no Vale do Caminhos da Neve foi necessário o acionamento de um sistema chamado Windmachine (máquina de vento) que é uma espécie de um ventilador gigante com mais de 10m de altura para fazer o ar circular e impedir a formação de geada em pomares de maçã evitando um grande prejuízo na safra.

Já no Vale da Invernadinha, a cerca de 10km do centro de São Joaquim, os produtores chegaram a fazer fogueiras ao redor dos pomares de Maçã, mas a persistência do frio foi maior e fez com que os brotinhos das maçãs fossem cozinhada a frio pela camada de gelo que se formou.

Essa foi a 7ª geada do mês de outubro e já se somam 114 dias de geada no de 2020 e 76 dias com marcas negativas em Santa Catarina.

Veja o Vídeo:

As mínimas abaixo de 10°C (Em estações padronizadas do governo e particulares)

-3,2 São Joaquim/G.Hugen

-1,9 B.Jardim*

0,0 Urubici**

0,8 Painel/G.Hugen

1,6 Fraiburgo*

2,4 L.Régis*

2,7 Urupema/EPAGRI

2,9 Vargem Bonita*

5,0 Frei Rogério**

5,6 Rancho Queimado/Inmet

5,6 B.Retiro**

6,8 Bela vista do Toldo**

7,1 Vidal Ramos/C.G

7,2 Três Barras**

7,2 Tangará**

7,4 Monte Castelo**

7,5 Água Doce**

7,6 Major Vieira/Inmet

7,7 Rio Rufino**

8,1 Santa Rosa de Lima/PWS

8,1 Videira**

8,5 Santa Cecília**

8,6 Ponte Serrada**

8,6 Papanduva**

8,7 Canoinhas**

8,8 Bocaina do Sul**

8,8 Alfredo Wagner**

8,9 Campos Novos/Inmet

8,9 Vargem**

9,0 Leoberto Leal**

9,1 Caçador**

9,1 Palmeira**

9,1 Timbé do Sul**

9,2 Zortéa**

9,3 Ibiam**

9,3 Xanxerê/Inmet

9,3 Ituporanga/Inmet

9,4 Ponte Alta do Norte**

9,5 São Bonifácio**

9,5 Chapadão do Lageado**

9,5 Itaiópolis/F.Backendorf

9,7 Abelardo Luz**

9,7 S.Cristóvão do Sul**

9,8 Lages/Inmet

9,9 Rio das Antas**

9,9 Mafra**

*Estações Keiser

**Epagri

10,8 Florianópolis/T.Ruás

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer – Central do Tempo/Climaterra

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online