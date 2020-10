Ambulância do SAMU tomba em rodovia em Urubici na madrugada deste domingo

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu uma ocorrência de Acidente de trânsito na madrugada deste domingo (18), onde houve um carro do Samu tombou na Rodovia SC 110, KM 359,100 município de Urubici – SC na serra do panelão.

O acidente ocorreu por volta das 4h, foi informado pelo Bombeiro de São Joaquim-SC que na altura do KM citado estava um veículo as margens da Rodovia acidentado, a Guarnição deslocou para averiguação e deparou-se com um veículo Oficial, Ambulância SAMU – M.BENZ/SPRINTER com placa de Santa Catarina tombado sobre a pista de rolamento e seu condutor no local aguardando a chegada da Policia para efetuar os devidos procedimentos.

Não havia paciente no interior na viatura e não houve vítima lesionada. Possivelmente acidente ocorreu devido condições adversas de visibilidade.

Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel SC.