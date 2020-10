Concurso premiará fotografias das belezas da Serra Catarinense

Que tal um final de semana para relaxar com a família, num hotel fazenda da mais alta qualidade com tudo de bom que oferece um lugar desses? Com passeio a cavalo, piscina aquecida e hidromassagem, sala de jogos, gastronomia típica e tudo com o maior conforto. E o que é melhor, sem pagar nada.

Pois este prêmio pode sim, ser seu. Basta fazer um registro fotográfico das belezas naturais da Serra Catarinense e carregar no formulário de inscrições na página de uma das entidades parceiras no link, Concurso Virtual de Fotografias. Esta ação, envolve 18 entidades, denominado Juntos+Fortes e teve início nesta sexta-feira (16), com previsão de premiar na primeira quinzena de dezembro, as três melhores fotografias.

Uma Comissão de Julgamento formada por três pessoas terá até dia 20 novembro para selecionar as 60 melhores imagens que disputarão as premiações. O 1° lugar ganhará um final de semana em Hotel Fazenda Boqueirão com reserva para três pessoas. O 2° lugar, um final de semana no Hotel Fazenda Gralha Azul, em Ponte Alta, também para três pessoas e o 3° lugar, um almoço família, (3 pessoas), no restaurante Zamban, em Lages e mais uma cesta de produtos coloniais.

O edital de regramento do concurso estará disponível partir desta sexta-feira, na página das entidades parceiras. Dentre os objetivos o que se busca é a promoção das belezas naturais e a sensibilização às pessoas de que após a pandemia, a região estará de braços abertos para receber os visitantes com segurança e hospitalidade.

As entidades participantes do Grupo de Trabalho Juntos+Fortes: Acil, Amures, Arteris Planalto Sul, Banco da Família, CDL, Cisama, Cis-Amures, Conserra, Credicomin, Fórum das Entidades, Gered/Lages, Lages Garden Shopping, OAB, Sebrae, Senai, Sesc, Sesi, Uniplac.