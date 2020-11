Ex-governador de SC Henrique Córdova morre aos 81 anos

Santa Catarina se despede hoje 15/12/2020 do seu ilustre filho Henrique Helion Córdova.

Faleceu neste domingo na cidade de Lages o ex-governador Henrique Hélion Velho de Córdova, tinha 81 anos de idade. Ele residia em sua fazenda em São Joaquim, sentiu problemas de saúde e foi internado em Lages, segundo as primeiras informações com coronavirus.

Henrique Hélion Velho de Córdova

Foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador de Santa Catarina.Governou o estado de Santa Catarina, de 1982 a 1983, foi eleito duas vezes deputado estadual, e também deputado na Assembleia Nacional Constituinte eleita em 1986.

Orador brilhante, poeta, ensaísta, estava escrevendo suas memórias, organizando um livro de poesia, além de escrever, na sua página do Face Book, e no São Joaquim on line, ensaios políticos e sociais de primeira grandeza. Henrique Helion Córdova, que fazia da palavra instrumento ímpar de comunicação cultural na poesia, da ensaística e na oratória deixa um grande vazio na educação, na cultura, na política, nas letras de nossa terra e de nossa gente.

Obrigado governador por tudo que você fez por Nosso Estado. Descanse em Paz.

