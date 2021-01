Confira 5 dicas para fazer com que o seu público interaja com a sua marca

Uma das maneiras mais recompensadoras de criar afinidade com seu público é por meio da interação

Não é à toa que muitas empresas investem em engajamento com publicações de vídeos, de pesquisas e até mesmo estratégias de gamificação para seus clientes.

Altas taxas de interação fazem com que seu conteúdo apareça para mais pessoas, e com isso, aumente suas vendas.

Por isso, vamos explicar hoje:

A importância de criar conteúdo engajante

Dicas de lugares para fazer seu conteúdo

Estratégias para suas publicações terem muita interação com o público

Bônus: dica de um bom editor de vídeos

Preparados? Vamos começar.

Interações: qual o objetivo?

Os algoritmos das redes sociais costumam promover os conteúdos que possuem mais engajamento para seus usuários.

Por isso normalmente, quando você está no Instagram, você vê a publicação de algum famoso ou artista. O algoritmo entendeu que aquele conteúdo é bom, pois teve muitas curtidas e comentários.

Agora, falando do seu negócio e do seu perfil social, seja ele corporativo ou não, ele também pode tirar proveito de uma boa estratégia de conteúdo.

E para os robôs do google e do Instagram, conteúdo bom é o conteúdo que tem bastante interação!

Quanto mais interação seu post tiver, maiores são as chances de aparecer no feed de mais e mais pessoas.

Agora, vamos dar 5 dicas de como criar conteúdo que promova bastante interação e engajamento do público.

1)Criar vídeos

Seja no Youtube ou em uma publicação diretamente feita na rede social (ex. Facebook), os vídeos costumam deixar comentários do público.

Sempre que você cria conteúdo em forma de vídeo, dezenas de pessoas fazem comentários e começam a discutir entre elas no espaço dedicado a comentários nos vídeos.

Esse engajamento pode ser bom ou ruim, afinal, os comentários são livres.

Mas os bons vídeos possuem poucos comentários negativos.

É por isso que você precisa de um bom editor de vídeos, para construir conteúdo de qualidade.

Crie uma boa identidade visual, e crie bons roteiros de conteúdo para que ele tenha um assunto útil. E lembre-se de estudar os temas envolvidos, para você não publicar mentiras e informações sem fundamento.

2)Criar programas semanais (ou mais frequentes)

Esta estratégia está vinculada à dica anterior.

Criar programas quase sempre envolverá vídeos, a não ser que seja algo estático, como artigos/blogposts, ou um podcast de sua marca.

Portanto, escolha algo que você goste de fazer: escrever, falar sobre um tema “x”, ou fazer entrevistas em vídeos, enfim, use a imaginação aqui.

Depois disso, promova um programa associado a esse tema que você goste de abordar.

Use um bom editor de vídeos, como o InVideo, para criar vinhetas e aberturas padronizadas se sua escolha estiver associada a um programa ou canal no Youtube, por exemplo.

Se for fazer blogposts, faça um com pelo menos 2 mil palavras semanalmente. Mas já avisando: a interação com vídeos é muito maior.

Um vídeo pode equivaler a uns 5 blogposts!

3)Criar pesquisas e enquetes

Outro tipo de material que possui muita interação são as pesquisas e enquetes.

As enquetes são facilmente exploradas no Instagram. Mas para tirar o real proveito disso, você terá que ser muito presente nessa rede. Estou falando de publicar coisas diariamente.

As pesquisas podem ser feitas de várias formas. Seja em algum survey, ou no Typeform.

Depois de feitas, você compartilha elas pelas redes sociais que você usa, e colhe as informações que precisa.

4)Eventos ao vivo

O lado bom de usar esse tipo de estratégia, é que as próprias plataformas incentivam as pessoas a assistirem seus eventos e aulas ao vivo.

O Instagram e o Youtube colocam eventos que estão ocorrendo “naquele exato instante” para que as pessoas na página Home interajam com esses eventos.

É muito comum que em eventos ao vivo, ou webinars, as pessoas façam comentários no espaço dedicado ao Chat.

Portanto, use essa estratégia, mas com moderação. Exagerar no número de lives pode fazer com que seu evento perca o ar de “exclusividade”, e com isso o interesse do público vai diminuir.

Tenha em mente que com uma boa base de e-mails e Leads, seus eventos possuem maiores chances de terem bastante espectadores, ou do contrário, terem baixa audiência.

5)Promover dicas ou eBooks

Essa estratégia é muito boa. Você provavelmente só chegou aqui hoje por causa delas.

Você pode promover materiais ricos em dicas e “micro-lições” em suas redes sociais. Esse tipo de material costuma ter muita interação, e melhor ainda: ter compartilhamentos.

Os eBooks chamam bastante atenção do público, quando possuem um título e design bem chamativos.

Quando as dicas são boas, e feitas por um bom design (se for um pdf) ou um bom editor de vídeos, elas cativam as pessoas pela qualidade do material, e podem se tornar virais – que é quando uma pessoa manda para a outra o material.

Desconsiderando um pouco as redes sociais: Esse tipo de material pode ser promovido também como banner em seu site, para sua estratégia de iscas digitais.

Conclusão

As dicas de hoje são verdadeiras armas de marketing que você ou sua equipe podem usar para conquistar novos clientes e seguidores.

Comece a testar algumas dessas dicas hoje mesmo, e veja o engajamento do seu público com suas publicações subindo mais a cada dia.