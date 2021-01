Atenção! Serra do Rio do Rastro permanecerá interditada até segunda-feira (18), devido a risco de novos deslizamentos

A rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro, está interditada temporariamente.

Após a liberação da Serra do Rio do Rastro ontem (16), ao finalizar a detonação de uma rocha de grandes dimensões que apresentava risco eminente de queda sobre a via, novo deslocamento de rocha hoje (17) impôs nova interdição.

A Serra do Rio do Rastro permanecerá interditada até segunda (18), pois há possibilidade de novos deslizamentos, conforme avaliação técnica dos engenheiros da SIE. A polícia militar rodoviária estadual está no local orientando o trânsito.

Com informações do 21º Posto de Polícia Militar Rodoviário