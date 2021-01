Serra do Rio do Rastro liberada novamente

Foi liberada nesta segunda feira,(18), por volta das 18 horas, o tráfego pela Serra do Rio do Rastro. A qual estava interrompida desde sábado, Rod SC 390, o trecho da Serra do Rio do Rastro.

Início da Liberação:

Controle de Tráfego.

Primeiramente:

Os veículos sobem a Serra as 18h00.

Depois:

Os veículos descem a Serra as 19h00.

Posteriormente a esse controle.

Trânsito Segue Liberado.

Obs.:

Em alguns pontos, o trânsito ficará em meia pista (local sinalizado).

“Dirijam Com Atenção E Muito Cuidado”.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra