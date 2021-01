Dono de cachorro machucado gasta R$ 2.200 para descobrir que o bicho tinha em sua pata

De vez em quando, nossos amados animais de estimação provam ser ainda mais doces e solidários do que muitas pessoas. Conheça Bill — um lurcher de Londres que está imitando a mancada de seu dono ferido por pura empatia.

Recentemente, o proprietário chamado Russell Jones compartilhou um vídeo fofo, mas hilário no Facebook, que mostra o cachorro imitando seu comportamento enquanto caminhava ao seu lado, e em apenas alguns dias, recebeu mais de 11 mil curtidas junto com 26 mil compartilhamentos.

Conheça Bill – um lurcher de Londres que recentemente provou ser ainda mais empático do que algumas pessoas

O curto vídeo captura Russell, cuja perna tinha sido colocada em um gesso, andando pela rua com seu cachorrinho Bill. O lurcher é visto andando com a pata levantada acima do chão, a fim de copiar as mancadas de seu dono. “Custou-me R$ 2.200 em veterinário e raios-X, nada de errado, apenas simpatia. Ame-o”, escreveu Russell na descrição de seu post.

Por um tempo, este cachorrinho tem imitado as mancadas de seu dono ferido por pura empatia

De acordo com Cesar’s Way, “Há uma série de criaturas diferentes que imitam outras dentro de sua própria espécie. Humanos imitam outras pessoas. Pássaros imitam outros pássaros. Primatas não humanos como macacos imitam outros em seu grupo”.

“Mas os cães não só imitam outros cães, eles copiam o que fazemos também. O que é ainda mais louco é que eles são conhecidos por fazê-lo mesmo quando a imitação não os beneficia”, explica Cesar’s Way em sua página na internet.

O dono pagou cerca de R$ 2.200 em veterinário e raios-X só para descobrir que não havia nada de errado com seu cão

Por que nossos cachorrinhos copiam nosso comportamento? “Especialistas acham que a tendência dos cães de nos copiar surgiu através de milhares de anos de reprodução seletiva e treinamento. Com o tempo, ele se tornou uma reação incorporada”, diz ele no site.

Em poucos dias, o vídeo de Russell no Facebook recebeu mais de 11 mil curtidas e 26 mil compartilhamentos

Por Marcelo Ribeiro