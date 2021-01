Uma dose de esperança: idoso internado para tratamento da Covid-19 recebe visita especial, em Santa Catarina

Internado há nove dias no HSJosé para o tratamento da Covid-19, seu Frederico Lucas Minatto, 92 anos, recebeu uma visita mais do que especial. A sua cachorrinha Lilica recebeu a permissão especial para visitá-lo na tarde domingo, dia 24.

A iniciativa das filhas recebeu o apoio da equipe do hospital para promover o encontro do seu Frederico com a cachorrinha que é sua parceria diária há mais de 10 anos.

Entre tantos desafios que os pacientes com Covid-19 enfrentam, a saudade da família, amigos e de quem se ama também se faz presente. Por isso, quando possível, encontros como esse são capazes de diminuir a saudade e trazer a alegria e principalmente a esperança tão necessária.