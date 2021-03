Faça parte da equipe “Agente Falcon” uma animação brasileira baseada em um curta protagonizado por Comandante Hamilton; veja como participar

A história se baseia em uma pessoa normal que recebe habilidades sobre humanas após um acidente dentro em um hangar. Durante a primeira temporada será apresentado episódios que ajudaram crianças a construírem uma sociedade melhor.



Você pode dar vida a este herói voltar na forma de animação!

No desenho animado o Comandante Hamilton trabalha para uma emissora de TV realizando cobertura jornalística, em seu hangar algumas pessoas trabalham para ele, tais como:

Ranzone um senhor de idade nascido na Itália, ele é bem bravo e como diriam os italianos é um “carcamano”.

Pipó é um jovem muito talentoso e inteligente, que sempre está com suas invenções aprontando.

Um dia Pipó resolve fazer uma experiência com o helicóptero e um acidente ocorre, e o que ninguém esperava aconteceu, o helicóptero ganhou vida e se chama HAFA (Helicóptero Ação Furtivo Ataque) que está pronto para combater o mal.

Hafa convoca o Comandante Hamilton para se tornar um herói e entrega um traje cibernético a ele.

Hafa alerta que ele precisa de um nome para proteger sua identidade secreta, e nesse momento um Falcão pousa no telhado do hangar e Hafa diz: você será o Falcon.

Eis que nasce um novo herói para combater as forças do mal!

O universo do Agente Falcon foi construído por um estúdio de animação independente chamado Studio Biruta, que no momento busca apoio no financiamento coletivo para

financiar essa aventura.

Serão produzidos 10 (dez) episódios para a primeira temporada.

A forma de apoiar o projeto está dividida em 12 (doze) recompensas diferentes:

R$10 ou mais. Assistente da agência

Bem vindo agente, aqui você vai iniciar seu apoio ao nosso QG. Como recompensa você recebe um banner exclusivo.



R$30 ou mais. Pesquisador de inteligência. Você acaba de subir um nível dentro da agência, você receberá os benefícios do assistente

de agência mais acesso antecipado ao primeiro episódio.

Controlador de agentes Meus parabéns você se destacou dos demais e chegou até aqui! Seu nome será eternizado nos créditos + benefícios do pesquisador de inteligência.

R$80 ou mais Agente de campo

Hora da ação! Suas habilidades proporcionaram esse momento, você ganha uma história em quadrinhos exclusiva + pacote controlador de agentes.

R$100 ou mais. Detetive chefe

Seu trabalho de campo foi excepcional, poucos chegaram até aqui! Você ganha acesso ao canal de notícias exclusivas para apoiadores + agente de campo.



R$250 ou mais. Espião

Informações reveladas por você para a nossa agência são fundamentais. Sua recompensa será um banner exclusivo + um boné autografado do Cmte Hamilton.



R$350 ou mais. Capitão de espiões

Seu trabalho é o melhor, nosso melhor agente entrará em contato com você, através das redes sociais: Facebook, Instagram ou Twitter

R$500 ou mais Agente das sombras

Você poderá participar de reuniões mensais com a equipe de desenho para dar ideias e opiniões.

R$1000 ou mais. Agente duplo

Sua fidelidade a nossa agência é algo que será lembrado, nosso melhor agente irá entrar em contato por Telegram com uma mensagem única para você.

R$2500 ou mais

Cientista. Precisamos de você dentro da nossa equipe. Você se tornará um personagem dentro do desenho, que poderá aparecer sempre em datas sazonais.

R$5000 ou mais. Agente secreto

A sua missão será comparecer à estreia do Agente Falcon em uma sessão especial junto com ao elenco da animação com direito ao coquetel de estreia.

R$6000 ou mais. TOP Secret

A missão mais importante da sua vida. Você fará parte da história se tornando um personagem fixo, detalhes serão entregues no coquetel de estreia.

Nós precisamos do seu apoio para animar essa aventura, seja um dos apoiadores.



Contamos com você!

https://youtu.be/U3eXoHNelcw

Mídias para download

https://drive.google.com/drive/folders/1v3CcbJbxaEaR3ocxXK8VtZ_I9TKQ1VyB?usp=sharing

https://abacashi.com/p/agente-falcon