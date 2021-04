Apostas esportivas: a regulamentação do setor e as dicas dos apostadores 

A pandemia aumentou a tendência para que as pessoas prefiram buscar as suas atividades no mundo online ao invés do mundo real. Nesse processo, uma das atividades favoritas dos brasileiros virou uma tendência ainda mais visível. Venha compreender a tendência das apostas esportivas e conhecer algumas dicas para apostadores.



Em Santa Catarina e no restante território brasileiro, algo está se verificando com o passar do tempo: as pessoas estão, cada vez mais, procurando as alternativas online para realizarem as várias atividades de seu cotidiano.

Nesse processo, como vimos assistindo desde há cerca de uma década para cá, a tendência tem sido para que o empreendedorismo digital aumente, para que as reuniões sejam cada vez mais realizadas por plataformas como o Zoom ou o Skype, com que o consumo se faça online e com que as atividades de lazer e de torcida também aconteçam digitalmente.

Se as apostas esportivas já eram uma tendência do mundo online, a nova dinâmica dos esportes na atualidade, devido à pandemia, fez com que os brasileiros se focassem ainda mais no mundo online para seguirem tudo o que acontece com seus times e colocarem as suas apostas.

Hoje, as novas formas de difusão dos jogos, assim como as plataformas que apresentam prognósticos e realizam a análise das casas de apostas, permitindo conhecer a avaliação da 888sport ou outras, fazem com que o meio digital seja o favorito dos torcedores para se manterem conectados aos times, às competições e aos resultados.

Compreenda melhor essa tendência das apostas esportivas e conheça as dicas que os torcedores mais experientes têm para nos deixar.



Apostas esportivas como tendência atual

As apostas esportivas já são uma das atividades favoritas dos brasileiros há muito tempo, se tratando de um mercado legalizado desde o governo de Temer e atualmente em processo de regulamentação, com novas normas previstas para serem implementadas em Julho de 2021.

Essa atividade, que movimenta cerca de 6 bilhões de reais anualmente é particularmente buscada pelos torcedores, sendo o futebol o mercado que mais move os apostadores nacionais.

Desde que se iniciou a pandemia, no entanto, esse mercado parece ter crescido ainda mais, havendo uma maior procura pelo contato com as modalidades esportivas de formas alternativas às convencionais. Isso acentuou ainda mais a já existente tendência para apostar online.

A tendência poderá aumentar ainda mais com a futura regulamentação, se esperando que o impacto dessa mudança se verifique para os apostadores e para a economia nacional.

A expectativa do governo é para que esse setor venha a movimentar em torno de 10 bilhões de reais por ano.

Apostadores: as dicas de quem aposta

Quem utiliza casas de apostas esportivas com regularidade considera que, embora exista uma grande componente de sorte nessa atividade, uma parte dela também é estratégia.

Os apostadores mais experientes recomendam, por exemplo, que na colocação de apostas esportivas, os apostadores não se baseiem somente em suas escolhas emocionais. Segundo eles, ler alguns prognósticos ou conhecer os resultados das equipas ao longo da época pode dar uma perspectiva mais certeira sobre o potencial resultado do jogo.