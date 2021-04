Deputado Felipe Estevão e Assembleia Legislativa de SC manifestam profundo pesar pelo falecimento de Rogério Pereira

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina acolheu a preposição do pedido efetuado pelo Deputado Felipe Estevão, diante do falecimento do comunicador Rogério Pereira – Pirata para enviar uma mensagem de solidariedade e pesar aos seus familiares.

Veja na íntegra o teor do pedido:

REQUERIMENTO

O Deputado que este subscreve, com amparo no art. 201, inciso III, do Regimento Interno, requer seja encaminhada aos familiares do senhor Rogério Pereira, a seguinte mensagem de solidariedade e pesar. E o faz pelos seguintes motivos:

Rogério Pereira (conhecido como Pirata) começou a ganhar destaque nos programas de rádio: a Voz Cabocla de São Joaquim. Com o tempo passando, pirata foi ganhando destaque e notoriedade, não só me São Joaquim, mas em todo o território catarinense, ele foi um dos principais locutores da Rádio Difusora, fundador da Rádio Nevasca, idealizador da AMAP, criador da maior Cavalgada da do Brasil, foi vice-prefeito, foi vereador, fruticultor, vice presidente da ACAERT e promoveu o maior encontro da música nativista da história: O Sul Canta e sempre defendeu os interesses do município de São Joaquim lutando ferrenhamente para divulgar o que São Joaquim tem de melhor.

Por isso, requer que seja encaminhada à família enlutada do sempre lembrado Rogério Pereira, mensagem de condolência, nos seguintes termos:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ACOLHENDO PROPOSIÇÃO DO DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO, MANIFESTA SEU SENTIMENTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ROGÉRIO PEREIRA (CONHECIDO COMO PIRATA), EVENTO QUE, ALÉM DA FAMÍLIA, ENTRISTECE TODA A SOCIEDADE CATARINENSE, NOTADAMENTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM. ATENCIOSAMENTE, DEPUTADO NAURO DE NADAL – PRESIDENTE.”

Sala das Sessões

Deputado Felipe Estevão