Eduardo Bolsonaro escolhe Bom Jardim da Serra para ensaio fotográfico com a família

Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL SP), reservou uma parte de seu tempo para fazer um ensaio fotográfico com sua família e o cenário escolhido pela segunda vez, foi na serra catarinense em Bom Jardim da Serra. Os cliques foram compartilhados pelo fotógrafo Davi Nascimento no Instagram.

Foto: Davi Nascimento/Divulgação

Para este trabalho, o cenário escolhido foi a Serra Catarinense. As fotos foram feitas em uma casa em Bom de Jardim da Serra, de propriedade de amigos dos Bolsonaro, onde eles passam alguns dias de folga uma a duas vezes ao ano. É o mesmo local onde há seis meses Davi fez o ensaio de gestante de Heloisa Bolsonaro.

Desde 2018 como um dos fotógrafos brasileiros de casamento mais premiados mundialmente, Davi Nascimento já está acostumado a fotografar celebridades.

Fotografo Davi Nascimento

Eduardo e a esposa, Heloisa Bolsonaro, já são fãs do trabalho do fotógrafo tubaronense. Não por acaso, este é o quarto ensaio que fazem com Davi Nascimento.

Foto: Davi Nascimento/Divulgação

Dessa vez, o atual ensaio já conta com a presença da filha do casal, a pequena Geórgia. A família estava de viagem para a serra, quando entraram em contato com Davi, convidando-o para fazer os registros. Na conversa, Heloisa sugeriu um ensaio mais familiar.

Por se tratar de familiares de uma figura pública como o presidente do Brasil, pode-se supor as dificuldades que envolvem um trabalho como esse: as exigências dos clientes, os cuidados com imagem, segurança. Davi garante, no entanto, que os bastidores são bem mais à vontade, informais.

“Cada vez mais é impressionante como é simples estar com eles. O Eduardo é uma das pessoas mais simples que eu conheço. Ele é muito verdadeiro, brincalhão, tanto quanto a Heloisa. Às vezes as pessoas fazem uma imagem agressiva deles. E é muito o contrário. Ele trata a esposa como uma rainha. É carinhoso com todo mundo da nossa equipe. É normal como qualquer cliente”, diz Davi.

Com informações Folha Regional