Município gaúcho inaugura delegacia amiga dos Animais

Proteger os animais é mais do que um ato de amor, é um dever. Hoje demos mais um passo nesta defesa no Litoral Norte com a inauguração da Delegacia Amiga dos Animais em Imbé. Participei do ato de lançamento do selo na cidade, junto com o prefeito Ique Vedovato. A unidade vai ajudar nas investigações e no combate ao crime contra estes seres. Agradeço ao apoio da Polícia Civil em atender a esta reivindicação da sociedade – que também é minha –, para avançarmos com o reconhecimento dos animais como seres sujeitos de direito.

Agora, o estado conta com 36 cartórios especializados na investigação de crimes de crueldade contra os animais. Você pode denunciar casos de maus-tratos pelo whats da Delegacia de Polícia Amiga dos Animais do RS: 51 98444.0606