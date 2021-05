Fiocruz e Butantan confirmam chegada de insumos da China para fabricação de 25 milhões de doses

A Fiocruz e o Instituto Butantan confirmaram para os próximos dias a chegada de insumos da China para fabricar 25 milhões de doses de vacinas. No sábado (22), chega matéria-prima para a AstraZeneca. No dia 26, para a CoronaVac.

As últimas remessas do ingrediente farmacêutico ativo da China para o Brasil foram em abril. Para a CoronaVac, do Butantan, dia 19. O instituto está, desde sexta-feira (14), com a produção de novas doses totalmente suspensa. No dia 24, foi a vez da chegada para AstraZeneca da Fiocruz.

Nesta segunda, tanto o Butantan quanto a Fiocruz confirmaram que vão receber nos próximos dias lotes do IFA que estavam atrasados. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, voltou a reclamar dos ataques do governo Bolsonaro e confirmou a chegada de um novo lote de insumos. A matéria-prima, prevista para o dia 14 de maio, só deve chegar no dia 26, e serão 4 mil litros, 6 mil a menos do prometido inicialmente.

A Fiocruz disse, em nota, que receberá dois lotes para a produção da vacina no dia 22, insumo suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses, e ressaltou que com as novas remessas, as entregas de vacinas estão asseguradas até a terceira semana de junho.

Mesmo assim, a Fiocruz informou que será necessário interromper a produção na próxima quinta-feira (20) até a chegada do novo lote de insumo.

E a partir da madrugada desta terça-feira (18), o Ministério da Saúde começa a distribuir 6,4 milhões de doses de vacinas:

4,7 milhões da AstraZeneca/Fiocruz; pouco mais de 1 milhão da CoronaVac/Butantan; e 647 mil da Pfizer/BioNTech.

