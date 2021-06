Quer recuperar suas peças mofadas? Conheça as melhores dicas para deixá-las cheirosas!

Suas roupas ficaram muito tempo no armário e agora você não sabe como tirar mofo de roupa? Seus problemas acabaram! Confira as dicas da Cleanipedia e recupere as suas peças

Quando retiramos as peças do guarda-roupa, é comum elas estarem com aquele cheirinho de que ficaram fechadas por muito tempo, né? Por isso, acalme-se, você não é a única pessoa que fica se questiona como tirar mofo de roupa guardada há muito tempo no armário. É mais comum do que imaginamos!

Esse odor de roupa há muito tempo guardada acontece por conta do mofo, ocasionado por fungos que se proliferam em ambientes com pouca luminosidade, quentes e úmidos. Se você se deparar com manchas provenientes destes fungos, não se preocupe. Hoje você vai aprender a como tirar mofo de roupa colorida ou branca para revitalizar aquelas peças esquecidas.

Como tirar mofo de roupa branca

Para quem não sabe como tirar mofo de roupa branca, existem várias formas circulando pela internet, e por isso é importante você testar em uma pequena parte da peça que possa ser escondida para garantir que a receita não estrague a sua roupa. Mas, de maneira geral, você pode confiar no bicarbonato de sódio e na vodka (pasmem!) para te auxiliar nessa limpeza.

Use vodka para remover manchas

Estenda a roupa sobre uma mesa e adicione um pouco da bebida em cima da mancha. Assim que secar, coloque a roupa para lavar normalmente. A Vodka também pode ser usada para te ajudar a remover manchas de mofo em roupas que estão secas. Para fazer isso, é só borrifar o líquido sobre o tecido e deixar agir.

Misture bicarbonato com água

Indicado para te ajudar em manchas difíceis de remover, seja pelo tempo que o mofo está na peça ou pelo tipo de tecido, o bicarbonato de sódio é o principal aliado na remoção de substâncias impregnadas nas roupas. Adicione uma colher de bicarbonato em um litro de água quente e deixe a peça descansando nessa mistura. Em seguida, coloque a roupa junto com as outras para lavar na máquina.

Além dos seus produtos de costume, você também pode adicionar uma xícara de bicarbonato direto na máquina de lavar. Essa dica não vai danificar as suas roupas e nem a máquina, pode confiar!

Como tirar mofo de roupa colorida

Saber como tirar mofo de roupa colorida é muito fácil e você vai poder usar produtos aí da sua casa!

Utilize vinagre

Separe um balde limpo e o preencha com dois litros d’água. Depois, adicione uma xícara e meia de vinagre branco e misture. Coloque a roupa dentro do balde e deixe de molho por 30 minutos. Ao finalizar este processo, lave normalmente e a sua peça está livre do mofo!

Adicione água e açúcar

Outro método para remoção do mofo é com a ajuda do açúcar. Separe 300 ml de água sanitária, 300 ml de açúcar e 300 ml de água fria. Misture estes ingredientes em um balde e coloque a roupa de molho por cerca de trinta minutos. Feito isso, você pode enxaguar a peça e seguir com a sua lavagem normal.

Remova manchas de mofo com leite fervido

Esta dica de como tirar mofo de roupa colorida pode até parecer estranha, mas a gente jura que funciona! O leite fervido ajuda na limpeza de manchas de mofo, principalmente se elas estiverem em peças mais delicadas. Depois de esquentar o leite, aplique sobre a mancha e deixe agir até que ela fique mais clara. Em seguida, coloque para lavar na máquina e, quando ela desligar, deixe a roupa secar.

A luz do sol também elimina manchas

Quer melhor dica em como tirar mofo de roupa branca do que essa? O sol é um grande aliado na remoção das manchas porque os fungos responsáveis pelo mofo não se adaptam à luz. Lembra que comentamos sobre o seu ambiente perfeito ser longe de luminosidade? Depois de lavar as roupas, deixe-as secando sob o sol para prevenir que o mofo volte a se manifestar.

Pronto, as suas peças estão livres de manchas! Gostou das dicas de como tirar mofo de roupa? Ficamos felizes em poder te ajudar!