Frio faz moradores da Serra Catarinense tirar os agasalhos pesados do guarda-roupas

O amanhecer desta quinta (17) foi marcado por uma onda de frio que que fez com que as pessoas retirassem seus gorros, luvas, cachecóis e casacos pesados do guarda-roupa. A menor temperatura do amanhecer foi registrado pela estação do INMET no Morro da Igreja, em Bom Jardim da Serra que atingiu a marca de -1ºC.

Porém na quarta feira (16) a município de São Joaquim registrou a tarde mais fria do ano com a máxima de apenas 5.8ºC na estação do INMET.

O frio continua e poderemos ter a formação de geada durante a madrugada e amanhecer de sexta (18).

5 MENORES E MAIORES DE SC

MÍNIMA (17/6/21). TRIGÉSIMA NEGATIVA NO ESTADO EM 2021

-1,0 BOM JARDIM/INMET

1,3 S.JOAQUIM/EPAGRI

1,9 URUPEMA/EPAGRI

2,3 MARAVILHA/EPAGRI

2,4 IPORÃ DO OESTE/JEAM W. THUMS

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Ronald Coutinho e Piter Scheuer