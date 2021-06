Vacinação em SC: Estado recebe mais 153,8 mil doses de vacina contra a Covid-19

O Governo de Santa Catarina recebeu na manhã desta sexta-feira, 18, duas novas remessas de doses da vacina contra a Covid-19, que juntam somam 153.810 doses. São 85.410 do laboratório Pfizer e 68.400 do laboratório Sinovac/Butantan. Com mais esses dois lotes, o estado já recebeu um total de 3.825.750 doses desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

“Esta semana, chegamos à marca de 3 milhões de doses aplicadas em Santa Catarina. Já somos o quinto estado do país em vacinação da primeira dose, mas queremos seguir avançando. A imunização é a única forma de salvar vidas e retomar as atividades plenamente”, afirma o governador Carlos Moisés.



:: Veja mais fotos da chegada das vacinas

Como de costume, as doses que chegaram na manhã desta sexta foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, em São José, para organização da logística de distribuição para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. A distribuição começa ainda nesta sexta-feira.

“Hoje estamos recebendo aproximadamente mais 153 mil doses da Coronavac e da Pfizer. Essas vacinas vêm trazer mais possibilidade de ofertar para o cidadão a imunização conforme o calendário proposto pelo Governo do Estado. Mantemos nosso compromisso de distribuir em até 24 horas para os municípios. Assim, todos podem acessar essas doses e conseguimos avançar com a imunização dessa doença tão cruel e que tem trazido tanto sofrimento. Em breve teremos mais remessas e mantemos nosso calendário”, afirmou o secertário de Saúde, André Motta Ribeiro. Ele reforçou ainda a importância de que as pessoas fiquem atentas às datas da segunda dose, que é fundamental para garantir a imunização completa contra a Covid-19.

Serão enviadas 34.000 doses da vacina do laboratório Sinovac/Butantan para aplicação da dose um, sendo que as demais doses vão ficar reservadas na Rede de Frio Estadual para garantir a aplicação da dose dois no intervalo recomendado, que é de 28 dias. Com relação às vacinas da Pfizer, todo o quantitativo recebido, 85.140 doses, será distribuído para aplicação da dose 1.

“Temos recebido muitos relatos de pessoas que estão escolhendo qual vacina querem tomar. Essa escolha atrasa o andamento da campanha de vacinação e faz com que pessoas que já poderiam estar imunizadas ainda estejam desprotegidas. A gente reforça que todas as vacinas aplicadas no estado são seguras e eficazes. Então, não há motivos para escolhas”, assinala o diretor da DIVE/SC, João Augusto Brancher Fuck.

As vacinas recebidas nesta sexta serão utilizadas para dar continuidade à vacinação da população dos grupos prioritários e também para avançar na vacinação da população por faixa etária.



Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)