7 Modelos de Óculos de Grau que São Tendência em 2021

Foi-se o tempo que óculos de grau eram considerados um acessório “careta” e sem graça. Hoje, com milhares de opções de modelos disponíveis e lançamentos cheios de cor e formas, os óculos de grau são tão estilosos que até quem não precisa utilizá-los por questões

oftalmológicas, utiliza óculos com lentes transparentes para aproveitar o estilo elegante e moderno que o acessório proporciona.



Aliás, vale dizer que quando os óculos surgiram na história do mundo, há mais de 2.500 anos, na China, não tinham nenhuma função oftalmológica e eram usados apenas como acessórios de moda.



O uso para melhoria da visão só passou a acontecer em 1270, na Alemanha e, naquela época, esse tipo de óculos não possuía hastes.

Esse modelo, que é conhecido hoje, tem pouco mais de 400 anos de história.



Fato é que, como tudo vive em frequente adaptação e mudança, os óculos também vem sendo aprimorados ano após ano e hoje são fabricados em materiais leves, resistentes e contam com tecnologia aplicada, tanto nas lentes quanto nas molduras, tornando cada acessório uma mistura incrível de beleza, sofisticação e melhora na qualidade de vida.



Como todos os anos, alguns estilos de óculos de grau ganham mais destaque do que os outros e se tornam verdadeiras trends entre fashionistas de todo o Brasil e do mundo.

Esse ano, os 7 modelos de óculos mais queridinhos do cenário da moda são:

Armações com estampas e multicoloridas: Armações com estampas e desenhos como

animal print, tie dye, desenhos abstratos e poá são super irreverentes e atraem principalmente as mulheres mais descoladas e autênticas.



Acetato transparente: Material resistente e com estilo mais retrô, pode ser utilizado na versão

incolor ou em tons rosados ou azulados. Tem um ar romântico e intelectual e é perfeito para

combinar com os looks casuais e estilosos.



Bicolor: Os óculos com duas cores geralmente possuem hastes de uma cor e outra cor na armação frontal. Podem ser divertidos, com cores mais chamativas como laranja, verde e

amarelo, ou discretos, com preto, cinza, marrom e outros tons neutros. Em ambos os casos, proporcionam um toque de modernidade e irreverência às produções.



Wayfarer: Inicialmente lançado como óculos de sol, o Wayfarer surgiu na década de 1950, com a Ray-Ban e se tornou escolha de grandes nomes como Audrey Hapburn. Com o passar dos anos, foi perdendo espaço para outras opções que chegaram ao mercado. Nos anos 2000, ressurgiu com tudo e caiu nas graças dos famosos, tornando-se uma das preferências de mulheres do mundo todo. Até hoje, está presente em todas as temporadas e faz parte de looks

de Anne Hathaway e Emma Watson, que amam as armações quadradinhas e cheias de estilo.



Aro fino: Os óculos com aros finos são super democráticos e por isso costumam fazer parte da escolha de um número gigantesco de mulheres. Os aros finos podem estar presentes tanto nas hastes quanto ao redor das lentes e fazem um grande sucesso entre famosas e influencers como a apresentadora Sabrina Sato e a youtuber Tata Estaniecki, por exemplo.



Aro Redondo: Com uma pegada vintage e hippie, que remete à imagem de John Lennon, óculos com aro redondo, tanto em acetato quanto com aro em metal, já foram vistos em celebridades como Beyoncè, Miley Cyrus, Demi Lovato, Manu Gavassi e Bruna Marquezine e sempre aparecem em looks escolhidos para ensaios fotográficos e eventos que pedem uma produção mais elaborada.

Óculos de Gatinho: Os óculos de gatinho já foram muito utilizados como óculos de sol e sempre remeteram a uma pegada de sensualidade e fashionismo. Nos últimos anos, começaram a ser cada vez mais utilizados como óculos de grau e sempre figuram em looks de famosas como Madonna, Katy Perry e Ana Hickmann.



Qual desses tipos de óculos combina mais com você?

Lembre-se que, assim como qualquer acessório, os óculos também podem ser substituídos de

acordo com ocasiões e produções e combiná-los pode ser uma forma de criar visuais diferentes,

mesmo com estilos de roupas parecidos.