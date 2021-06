Em Lages, Carlos Moisés anuncia ativação de mais dois andares da nova ala do Hospital Tereza Ramos

Mais dois andares da nova ala do Hospital Tereza Ramos serão ativados a partir desta semana. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés durante uma vistoria na unidade na tarde desta segunda-feira, 28, ao lado do secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, e do prefeito de Lages, Antonio Ceron.

O primeiro andar receberá 20 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, enquanto o segundo piso contará com 30 leitos de enfermaria, também para o enfrentamento da pandemia. O terceiro andar da nova ala foi ativado em agosto de 2020 e abriga os outros 26 leitos de UTI Covid da unidade.

“O que nós vimos aqui durante essa visita técnica nos deixa muito satisfeitos. O que nós encomendamos em termos de adequação dos espaços da obra foi feito. Agora temos condição de iniciar os trabalhos e fazer a transferência dos pacientes. Assim, liberamos algumas alas do prédio antigo e ganhamos mais alguns leitos”, conta o governador.

Com a ativação dos dois andares, os 18 leitos de UTI Covid do prédio antigo serão transferidos para a nova ala, além de dois novos que serão abertos. Com isso, o total de leitos de UTI exclusivos para o enfrentamento da pandemia no Hospital Tereza Ramos passa de 44 para 46. A unidade possui ainda outros 10 leitos de UTI para tratar as demais enfermidades.

No caso dos leitos de enfermaria Covid, os 22 existentes no prédio antigo serão movidos para a nova ala, além de oito novos que serão abertos, totalizando 30.







:: Mais fotos no álbum

“Nós vamos concentrar os pacientes acometidos do coronavírus no mesmo espaço (nova ala). Com isso, nós teremos um ganho na qualidade dos processos de trabalho. Essa é a nossa forma de fazer, gerando segurança em saúde para a população catarinense”, afirma o secretário.

A nova ala do Hospital Tereza Ramos está com mais de 95% dos trabalhos concluídos e a previsão atual é de que ela seja entregue em outubro deste ano. Segundo o projeto, o subsolo deve receber a nova emergência, o térreo sediará o centro de diagnóstico por imagem, o quarto andar terá os centros cirúrgicos e o último piso será a central de esterilização.

No último sábado, o Governo do Estado também recebeu o novo tomógrafo que será colocado em operação no Tereza Ramos. A expectativa é de ativação nos próximos meses. O equipamento tem três anos de garantia.

A visita ao hospital foi acompanhada pelo subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, pelo diretor da unidade, Maurício Batalha, e por demais autoridades municipais.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom