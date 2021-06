Congelamento das pistas mantém bloqueio na Serra do Rio do Rastro

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) seguirá bloqueado nesta quarta-feira, 30, a partir das 18 horas, devido ao congelamento da pista.

A rodovia foi interditada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por motivos de segurança. O tráfego permanecerá interrompido até as 18 horas de quinta-feira, 1º. Conforme a PMRv, há possibilidade de novos bloqueios, de acordo com as condições climáticas e da pista.



Por Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade