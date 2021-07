Sair de casa para comprar bebidas, ou esperar gelar? Namiki Bebidas 24 Horas é a solução

Sair de casa para comprar bebidas, ou esperar a cerveja gelar, não será mais um problema para os Joaquinenses.

A Loja Namiki Bebidas 24 Horas teve origem no pressuposto de atender aos seus clientes, no estabelecimento ou no conforto de suas casas, inovando o comércio convencional, dispondo de horário diferenciado e da comodidade do Delivery.

Inaugurado em Janeiro de 2019, este diferencial em bebidas está trazendo esta novidade, e virando uma mania para todos. Com os proprietários Tamy Namiki e Henrick Antunes Abatt, a idéia da Namiki Bebidas 24 Horas surgiu na intenção de trazer um jeito novo de comprar a sua bebida a qualquer horário ou dia. Seja no final de semana ou até mesmo no feriado.

Onde você estiver!

A Namiki Bebidas 24 Horas leva bebidas geladinhas até você! Só as favoritas!

Com um portifólio variado, você tem a seu dispor, as marcas queridinhas dos brasileiros: seja cerveja, vinho, água, energético, destilado, refrigerante, salgadinho e até gelo!

Seu pedido chega com agilidade até você! Sem falar do excelente atendimento que a Namiki Bebidas 24 Horas tem a oferecer!

A Namiki Bebidas 24 Horas está localizada na Rua Inácio Palma, 203, cento. Fone: (49) 9 9928-1910 |9 9151-1825.