Nasce Arthur, filho do Locutor Elisandro Garcia e Dyeice, em pleno inverno de São Joaquim

É com imensa alegria que comunicamos o nascimento hoje, 12/07/2021 as 07:38 AM em pleno inverno de São Joaquim do menino Arthur Borges Lima Garcia! Nasceu pesando 3,98 kilos. Trazendo muita alegria para seus pais o locutor Elisandro Garcia e Dyeice Borges Lima.

O locutor Elisandro Garcia é uma pessoa muito querida por toda comunidade e pelos profissionais da comunicação e sabemos o quanto este casal merecem esta felicidade.

Então hoje os nossos corações também se enchem de alegria ao comemorar o nascimento do filho de vocês!

Parabéns pela chegada do tão esperado “Arthur”. Desejamos que este lindo menino cresça com muita saúde e com certeza sempre dará a vocês muitas alegrias.

Este momento é mágico. Parabéns a toda família e amigos por este presente de Deus!

Por Agência de notícias São Joaquim on line