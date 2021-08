Grave acidente na Rodovia SC-114, em São Joaquim

O fato ocorreu por volta das 03h30min do dia 12/08/2021, na rodovia SC-114, Km 301,300, São Joaquim – SC. Trata-se de acidente de trânsito do tipo Abalroamento Transversal envolvendo o veículo Nissan/Frontier emplacado em São Joaquim/SC, conduzido por um masculino de 41 anos de idade, o qual Afastou-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e o veículo VW/24.330 CRC 6X2 emplacado em Caxambu do Sul/SC, conduzido por um masculino de 35 anos. O condutor da Nissan/Frontier foi atendido no Hospital de São Joaquim, devido a um corte na cabeça, posteriormente deixando o local e não sendo mais encontrado. Já o condutor do VW/24.330 CRC 6X2 não apresentava sinais de embriagues, constatado por teste de etilômetro com resultado 0.00mg/l.

Ocorrência atendida pela Guarnição do P10 com o apoio da Guarnição P11.

Fonte: 10°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel.