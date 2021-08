Festival Nacional da Truta retorna este ano para agitar a Serra em setembro

A 5ª edição da Fenatruta – Festival Nacional da Truta – será lançada oficialmente na Serra catarinense no dia 1º de setembro. A novidade deste ano é que além de Urubici e Bom Retiro, o município de Bocaina do Sul também vai participar do evento.

Nesta edição, 14 estabelecimentos – restaurantes, bistrôs, cafés, empórios, churrascarias e pizzarias, além de pousadas e vinícolas – vão oferecer pratos, petiscos e iguarias da gastronomia local baseados na truta, peixe de água doce – rico em ômega3 – muito apreciado em diferentes regiões do Brasil.

O evento é uma realização da Associação de Pousadas e Hotéis de Urubici e Bom Retiro (Pouserra) e vai até 3 de outubro. De acordo com a presidente da entidade, Elisa de Liz, a Fenatruta surgiu para prestigiar a qualidade da gastronomia local e regional e também para diminuir as taxas de sazonalidade na baixa estação. “Criamos o Festival em 2016 com a missão de promover a região e envolver os principais estabelecimentos de gastronomia, pousadas, vinícolas e operadores de turismo”, explica. Localizados na Serra, Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul situam-se, respectivamente, a 172, 136 e 188 quilômetros da Capital.

O Sebrae/SC é, novamente, correalizador da Fenatruta. Para o gerente regional Altenir Agostini, auxiliar e incentivar o Festival é apoiar o crescimento da região serrana. “Esse evento valoriza a truta, que tem a característica da nossa região. Além de fortalecer a cadeia produtiva e os produtores, estamos contribuindo com o crescimento de outros setores, como o turismo, a gastronomia e o enoturismo”, afirma.

O Festival tem o apoio da Prefeitura Municipal de Urubici e leva o patrocínio das seguintes empresas: Belo Peixe, Suzin Vinhedos e Vinhos Finos, Vinícola Serra do Sol, Hospedaria Refúgio do Invernador, SOS Distribuidora de Alimentos, Serra Bela Hospedaria Rural, Vinícola Pericó, Vinícola Leoni Di Venezia, Urupema Vinhos De Altitude e Vinícola Thera.

Por conta do grave pico de infectados pelo novo coronavírus no ano passado, o evento foi suspenso, mas este ano, com as vacinas sendo aplicadas e os números de casos reduzindo, o Festival será retomado e seguirá todos os protocolos de segurança.

RESTAUTANTES PARTICIPANTES:

Armazém Vale Das Montanhas

Bodegão Da Serra

Casa Negra Trutaria

Casarão Da Serra

Château Du Valle

Eco Hospedagem Yahoo

La Fondue Müller

Manali Bistrô

Montês

Panificadora Vó Maris

Paradouro Morro do Campestre

Restaurante Véu de Noiva

Semola Culinária Italiana

Thera Wine Bar e Restaurante

SERVIÇO:

O QUE? 5º Festival Nacional da Truta (Fenatruta)

QUANDO? 1°de setembro a 3 de outubro de 2021

ONDE? Urubici, Bom Retiro e Bocaina do Sul

Fotos: Divulgação Pouserra