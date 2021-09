A importância do Médico Veterinário

9 Setembro, dia do Médico Veterinário.

Por Luiz Carlos Giongo

A região que concentra a maior produção por área territorial de proteína animal do planeta é o grande oeste de Santa Catarina. A base produtiva a campo e as indústrias de processamento de carne são os núcleos de uma das mais longas e complexas cadeias produtivas, formadas por milhares de atores e agentes econômicos, que têm desde a sua origem a orientação de um profissional essencial: o médico veterinário.

Menciono as características dessa importante região brasileira para realçar uma das faces da atuação desse profissional que o Brasil e o Mundo aprenderam a valorizar. Hodiernamente, entre todas as profissões universitárias, o médico veterinário é uma das ocupações mais importantes e essenciais para a nossa sociedade. Com o avanço da ciência, a dinamização da economia e o crescimento da população, o médico veterinário foi muito além da prática de tratar e curar animais.

Graças a esses profissionais, a civilização avançou e permitiu que a humanidade mudasse a forma de ver o universo e todos os seus elementos. Uma compreensão mais profunda dessa profissão permite entender que os homens e os animais são partes do universo. No passado, os animais viviam para nos servir. Hoje, assimilou-se que eles são parte de um contexto no qual merecem nosso respeito e, mesmo que sejam criados para o fim de servir de alimento, são credores e destinatários de conforto e bem-estar. Não há paradoxo nem falsos dilemas nesse aspecto, mas um entendimento transcendental dessa relação entre seres humanos e os animais.

No curso da história o papel desse ator evoluiu e o médico veterinário não vive apenas para a arte de curar animais e de lhes assegurar tratamento humanitário. Eles fazem parte das estratégias para assegurar a produção de alimentos em escala global. Quem conhece a geografia e a economia catarinenses sabe como esses profissionais foram importantes para aperfeiçoar todos os ramos da atividade pecuária, levando conhecimento a milhares de famílias, produtores e empresários rurais o conhecimento científico que oportunizou o crescimento e a qualidade de vida.

A conquista de um status de segurança alimentar que o Brasil e outros países adquiriram resultou de seus esforços. A agroindústria e toda a agropecuária brasileira devem muito ao médico veterinário pelo seu trabalho na geração ou na transmissão do conhecimento.

Os médicos veterinários, no exercício de suas atribuições profissionais no campo ou na cidade, exercem papel de relevante interesse para a saúde pública, notadamente no que toca ao controle e erradicação de doenças de animais transmissíveis ao ser humano. A contribuição mais expressiva ocorre quando a Medicina Veterinária busca a saúde animal pública e humana por meio de estudos, diagnósticos e tratamentos, e no conceito mais amplo, aliviar o sofrimento e manter o bem-estar global.

Festejar o Dia do Médico Veterinário em 2021 – comemorado em 9 de setembro – é particularmente importante para a profissão no oeste de Santa Catarina, pois em 9 de outubro o Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) completa 50 anos de fundação. Esse meio século foi marcado por muitas atividades, eventos científicos de alta qualidade, defesa profissional das categorias representadas, atividades esportivas, recreativas e culturais etc. Foi uma próspera, pródiga e produtiva caminhada, à altura da importância das profissões representadas.

Luiz Carlos Giongo/ Presidente do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet).

Jornalista Responsável – Marcos A. Bedin, MB Comunicação Empresarial/Organizacional.