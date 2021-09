Epagri de São Joaquim realiza Ação Ambiental na Escola do Boava

Epagri realiza Oficina, incentivando a conscientização ambiental através do plantio de árvores e apresentando a atividade da Meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão), na Escola de Educação Básica Municipal Jarbas Amarante Ferreira, na Localidade do Boava, em São Joaquim.

A Conscientização Ambiental é uma prática que deve ser estimulada e adotada por todos, devido à sua importância para a manutenção da qualidade do solo, da água, do ar e do habitat de diversos animais.

Diante do cenário atual de escassez hídrica pelo qual passam diversas regiões do Brasil, com o objetivo de conscientizar os jovens e crianças da escola, sobre a importância de se realizar a recomposição e manutenção de áreas de matas ciliares e remanescentes florestais, a direção e professores da Escola de Educação Básica Municipal Jarbas Amarante Ferreira buscaram a parceria da Epagri para concretização de um importante projeto.

A implantação do projeto teve seu início no dia 1º de setembro, referenciando o mês em que se comemora o Dia da Árvore, com o plantio no entorno da escola de mudas diversas como: uvaia, pitanga, guabiju e araçá, doadas pela Apremavi – associação de Preservação do Meio ambiente.

Associada a esta atividade, a Epagri realizou uma palestra falando sobre o importante trabalho das abelhas, Ápis melífera (abelhas com ferrão), quanto as Meliponas (abelhas sem ferrão), que além de visitação das flores em busca de alimentos, realizam a polinização, sendo insetos fundamentais para a manutenção da biodiversidade e produção de alimentos de qualidade nutricional através da produção de mel, própolis, pólen, cera e geleia real. “A intenção foi de trazer um assunto que chamasse a atenção dos alunos, estimulando a cooperação, o trabalho em grupo e a prática da sustentabilidade ao seu dia-a-dia, através da demonstração do trabalho das abelhas sem ferrão.

O Engº. Agrº. da Epagri, Filipe Souza Oliveira e a Extensionista Social, Cristiane Lopes Couto que fizeram parte desta ação, agradecem à parceria da Escola e aos alunos que demonstraram um grande interesse no assunto, participando com muitos questionamentos e se comprometeram em cuidar das plantas, para que tenham um crescimento vigoroso e saudável, possibilitando a criação de uma área de sombra e recreação na escola.Importante deixar o agradecimento também, à Prefeitura Municipal de São Joaquim, pela manutenção do Convênio para a continuidade das atividades de extensão rural e social no município de São Joaquim, oportunizando o acesso à diversas Políticas Públicas e Programas Governamentais de apoio financeiro, bem como ações grupais de capacitação à campo, buscando o desenvolvimento técnico, social e ambiental do meio rural de São Joaquim.

Engº agr. Filipe Souza Oliveira

Extensionista Rural NS – Ciências Agrarias Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina Escritório Local de São Joaquim.