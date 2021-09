Governador anuncia R$ 12.4 milhões para construir a nova Ponte das Goibeiras

*Ao receber projeto, governador anuncia convênio para Ponte das Goiabeiras para este ano*

O governador Carlos Moisés quebrou o protocolo em um evento na Acil, em Lages, na Serra, para fazer um anúncio que não estava previsto no cerimonial. Ao saber que havia sido concluído o projeto de engenharia para a construção da Ponte das Goiabeiras, em São Joaquim, anunciou o repasse de recursos para a obra ainda este ano.

“Vamos fazer pelo menos o repasse dessa primeira parcela até novembro”, afirmou o governador.

A previsão é que a obra tenha o investimento de R$ 12,45 milhões.

Aos 39 anos de idade, o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, relata que ouve promessas sobre a reconstrução da Ponte das Goiabeiras há pelo menos 30 anos.

A estrutura fica na divisa do município com Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, no chamado Caminho das Neves. A estrada já existe, mas uma ponte que comportasse o potencial fluxo de veículos nunca saiu do papel.

“O que tem lá é uma ponte precária, de madeira, que foi interditada há cinco anos. A nova estrutura é um marco para o desenvolvimento de toda a nossa região, tanto do ponto de vista econômico quanto no da qualidade de vida das pessoas”, comemora Nunes.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, destaca que agora o projeto segue o trâmite normal para que a obra comece o mais breve possível.

“Mais uma demanda histórica dos catarinenses que vai se tornar realidade”, pontua Vieira.

O projeto foi doado à Prefeitura de São Joaquim pela empresa Agropecuária Schio. Ele prevê uma ponte de concreto com extensão de 160 metros sobre o Rio Pelotas.

A informação partiu de um Twitter do Secretário de infraestrutura Thiago Vieira tirar celebrar até novembro convênio e repassar os recursos.

A Famigerada Ponte das Goiabeiras

A Ponte das Goiabeiras que é uma das principais portas de entrada dos dois estados, apesar de serem estados de economia pujante, onde poderia ser uma obra atraente e bela, no entanto o que se vê é uma um ponte capenga, que já caiu diversas vezes, encontra-se amarrada e cheia de remendos. As reformas tem sido feitas pelos próprios produtores, que nos últimos anos não tem recebido apoio nenhum, mas agora com esse investimento do Governo do Estado se tornará uma belíssima atração turística que ligará os dois Estados.

Discurso do Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes acerca da importância da Obra da Ponte das Goibeiras: