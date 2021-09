Pelo menos quatro estados brasileiros já registraram casos da Síndrome de Haff, conhecida como doença da urina preta. Três casos são investigados no Pará, onde uma pessoa já morreu em decorrência da contaminação. Também foram registrados casos no Amazonas, na Bahia e no Ceará. Além de deixar a urina escura, a doença provoca dores musculares e insuficiência renal entre 2 e 24 horas após o consumo de peixes e crustáceos contaminados.

