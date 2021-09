Vulcão mais ativo da América Central entra em erupção

O vulcão de Fogo, localizado a 45 quilômetros da capital da Guatemala, entrou em atividade sísmica, com explosões, expulsão de cinzas e avalanches de material incandescente, nesta quinta-feira (23). O vulcão é o mais eruptivo da América Central.

Conforme o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) da Guatemala, a lava do vulcão, situado 3.763 metros acima do nível do mar nos departamentos de Escuintla, Sacapéquez e Chimaltenango, já percorreu cerca de seis quilômetros e atingiu a base do cone vulcânico.

Da cratera do vulcão avançam dois fluxos de lava de 350 e 250 metros de comprimento nas ravinas de Ceniza e Trinidad.

Segundo o Insivumeh, a erupção provocou a descida de material vulcânico incandescente, fragmentos fluidos e gaseificados. As recomendações do governo da Guatemala é de que a população se mantenha longe das ravinas do vulcão e permaneça em vigilância.

