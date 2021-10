Sara Cardoso Estética e Saúde a novidade que irá aumentar a sua beleza natural em São Joaquim

Abriu as suas portas, em São Joaquim, o mais novo consultório de que presta serviços na área de estética e saúde, com profissional qualificada para melhor atender o público.

Sara Cardoso sentiu a necessidade de colocar à disposição das clientes de São Joaquim e região, um local que pudesse oferecer, tratamentos estéticos. “Fico muito feliz em abrir as portas do consultório Sara Cardoso Estética & Saúde, foi idealizado nos mínimos detalhes pensado em um atendimento e procedimentos de qualidade para o público feminino e masculino.”

A Sara Cardoso Estética e Saúde é a grande novidade do momento em São Joaquim, que abriu as suas portas neste último sábado (09) na rua Padre João Batista Viecelli, 159, sala 02, centro (próxmimo a Taberna Pizzaria) com um consultório recheado de novidades e o que há de mais moderno no tratamento para a beleza feminina e masculina.

Os procedimentos oferecidos são: design de sobrancelhas, limpeza de pele, dermaplaning, peeling rose de mer e o nutri gloss, um alto padrão de trabalho e aplicação que fazem a total diferença e que trazem ótimos resultados estéticos.

Os atendimentos serão de segunda à sábado com horário agendado pela página do Instagram: saracardoso.care ou WhatsApp 49 9 9158.5955 – Não perca tempo, agende hoje mesmo e e explore todas as opções disponíveis para você alcançar os melhores resultados.

Veja as imagens: