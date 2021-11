CDL São Joaquim: Natal compras premiadas, 20 mil em prêmios

O Natal CDL já é um clássico de São Joaquim, recheado de prêmios, novidades e renovações. E quem não gosta de ganhar presente? A CDL de São Joaquim traz todos os anos um programa de prêmios incríveis para os consumidores, que mostra resultados reais para o setor. São presentes para a população, que ajudam o comércio e a cidade como um todo, trazendo o espírito do Natal de forma intensa.

A promoção é valida para quem compra nos estabelecimentos participantes da promoção da CDL São Joaquim, durante as compras os clientes recebem cupons para concorrer ao vale compras.

Compre no comércio de São Joaquim e concorra!

Promoção Natal Compras Premiadas da CDL de São Joaquim, comprando no comércio participante da promoção, a cada R$100,00 em compras você ganha um cupom e concorre a prêmios em vale compras. São R$ 20.000,00 em vale compras. Compre no comércio local de São Joaquim, seu dinheiro fica na cidade, assim o dinheiro circula e toda comunidade é beneficiada.

A cada R$ 100,00 (cem reais) em comprars nas empresas associadas à CDL de São Joaquim, aderentes á promoção “Natal Compras Premiadas”, o consumidor terá direito a 01 (um) cupom, sem limite de cupons por compra.

Ao receber o cupom, o consumidor deverá preenchê-lo obrigatoriamente com seus dados pessoais (nome, CPF, RG, e número de telefone). Após devidamente preenchido, o cupom deverá ser depositado em qualquer urna participante de acordo com as datas e horários definidos neste regulamento.

Serão sorteados:

O primeiro sorteio será no dia 20 de novembro às 17:00 No CDL

1º Prêmio – 1 Vale compras de R$ 1.000,00 a serem utilizados nas empresas aderentes

2º Prêmio – 4 Vale compras de R$500.00 a serem utilizados nas empresas aderentes

3º Prêmio – 8 Vale compras de R$250.00 a serem utilizados nas empresas aderentes

No dia 30 de novembro o sorteio será realizado ás 18:30, com as seguintes premiações:

3º Prêmio – 8 Vale compras de R$250.00 a serem utilizados nas empresas aderentes



O sorteio final será no dia 30 de dezembro às 18:00 com as seguintes premiações:

1º Prêmio – 3 Vale compras de R$ 1.000,00 a serem utilizados nas empresas aderentes

2º Prêmio – 8 Vale compras de R$500.00 a serem utilizados nas empresas aderentes

3° Prêmio – 12 Vale compras de R$250.00 a serem utilizados nas empresas aderentes

Empresas aderentes a promoção de Natal 2021:

1- Pé Kente

2- La Porte

3- Mecânica Cechinel

4- Loja Leticia

5- Lojão 2000

6- Annna Boutique

7- Biofarma – Farmagnus

8- Speedy Info

9- Ortobom São Joaquim

10- Josi Modas

11- Tok Fino

12- Manola

13- GT

14- Ótica Solazi

15- Pontão das Fábricas

16- Cliniaudio

17- Auto Mec. São Joaquim

18- Lubrimaq

19- Helenita Zanella Dornelles – Modas

20- Better Way Idiomas

21- Auto Elite

22- verde sul

23- Nova Farma

24- Olisil Móveis e Complementos

25- Recanto dos Bichos

26- Kdec

27- LA BELLA MANU

28- Rullu’s modas

29- Ateliê da Gysa

30- Don Marques

31- Edinho Auto Center

32- TORTELLI Motores

33- Auto Posto Portal

34- Loja Santa Isabel

35- Loja UP!

36- Cheia de Graça

37- Farma Center

38- ótica Casa dos Óculos

39- Cinderela e feira da malha

40- Piu Bella

41- N.E Moda Fashion

42- Loja Rosa Pink

43- Costa Confecções

44- Villa Francioni

45- Freios e molas maciel

46- Conexão Serra

47- São Joaquim M Construção

48- Meganet

49- Paiquere

50- Supermercado Silveira

51- Mecânica 3 Irmãos

52- Mecânica Sasso

53- Ekipauto

54- Zamp Jardinagens

55- Eletrocar

56- Juliano Auto Eletrica

57- Relojoaria Santinho

58- Vitocar Pneus

59- Posto Caminhos da Neve

60- Supermercado Zabot

61- Frigozan

62- Lamar

63- O Baratão

64- Carlton

65- Supermercado Pin Pão

66- Supermercado Econômico

67- Supermercado Poko Preço

68- Otica Porto

69- Comper 1001 Utilidades

70- Paulo Atacado e Varejo