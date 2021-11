Clube Astréa promove a edição 2021 do Baile do Chopp em São Joaquim

O Clube Astréa promoverá no dia 20 de novembro, a edição 2021 do tradicional Baile do Chopp. Neste ano marcando a retomada dos eventos o Baile do Chopp do Clube Astréa, retorna recheado de muitas novidades, muita animação, promovido pela nova Diretoria do Clube e com o novo casal presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz.

O Baile do Chopp, considerado uma das festas mais agitadas do Clube, acontecerá dia 20/11 e será embalado pela Banda Stylus, de Criciúma.

Os tradicionais canecos para o Baile, passaportes para chopp Free no evento, que esse ano será servido exclusivamente pela Cervejaria Lohn Bier, podem ser adquiridos, na secretaria do Clube, por sócios a R$ 50,00 (cinquenta reais) e por não sócios a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Outra novidade do Clube é que em comemoração à retomada das atividades, a Nova Diretoria lançou uma promoção, até 31/12/2021, para aquisição do título de sócio, pelo valor de apenas R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais).

Informações na secretaria do Clube ou fone (49) 3233-0435